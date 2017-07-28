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  4. 28 Temmuz 2017 20:03

Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara destek mesajı

Real Madrid'in dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Suriye'de yaşanan iç savaştan etkilenen çocuklara destek mesajı gönderdi.

Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara destek mesajı
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La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Suriye'de yaşanan iç savaştan etkilenen çocuklara destek mesajı gönderdi.

ONLARI UNUTMAYIN

Sosyal medya hesaplarından "Save the Children" adlı sivil toplum kuruluşunu 'etiketliyerek' fotoğraf paylaşan Ronaldo, "5 yıl içinde çok şey değişmiş olabilir ama bazı sığınmacı çocuklar için hiçbir şey değişmedi. Onları unutmayın." ifadelerini kullandı.

Portekizli yıldız futbolcu, daha önce de Suriye'deki aileler için yiyecek, giyecek ve tıbbi yardım malzemesi bağışında bulunmuştu.

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