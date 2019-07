S Sport Plus'tan futbolseverlere erken üyelik avantajı!

31 Temmuz’a kadar geçerli erken üyelik kampanyası ile kullanıcılar ilk 4 ay boyunca ayda 17.99 TL yerine aylık sadece 9.99 TL ödeyerek en sevdikleri futbol liglerini S Sport Plus’ta izleme ayrıcalığına sahip oluyor.

Saran Group bünyesinde yer alan S Sport Plus, yaklaşan futbol sezonu öncesinde özel fiyat avantajıyla liglerin keyfini sürmek isteyenler için bir kampanya hazırladı. 31 Temmuz’a kadar geçerli erken üyelik fırsatı ile futbol tutkunları, dünyanın en popüler liglerinin yanı sıra NBA, F1, Moto GP, UFC gibi dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarını da ilk 4 ay boyunca ayda 17.99 TL yerine aylık sadece 9.99 TL ödeyerek izleyebilecekler. Kampanyadan faydalanmak isteyen kullanıcıların “4AY999” kampanya kodunu kullanarak https://www.ssportplus.com/ web sitesinden üyelik işlemlerini yapmaları yeterli. Sporseverler taahhüt gerektirmeyen bu paketteki tüm spor içeriklerini ayda sadece 9,99 TL karşılığında 4 ay boyunca sınırsızca izleyebilecekler.

S Sport Plus, yeni sezonda da aralarında Premier Lig, Bundesliga, Portekiz Ligi, Hollanda Ligi, Belçika Ligi, Çin Ligi, Libertadores, Sudamericana, NBA, F1, UFC, MotoGP, WWE, NCAA’in de yer aldığı dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını canlı yayın ve tekrar izle seçenekleriyle internet üzerinden sporseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Çoklu ekran teknolojisiyle istediğin yerde spor keyfini yaşa

S Sport Plus’ın sunduğu yayın teknolojileri futbolseverlerin hayatlarını kolaylaştıracak pek çok özelliğe sahip. Kullanıcılar izlemek istedikleri maç ya da yarış programını istedikleri yerde S Sport Plus’ın “Çoklu Ekran” teknolojisiyle izleyebiliyorlar. Ayrıca “Tekrar İzle” özelliği sayesinde kaçırdıkları maçın tamamını, maç biter bitmez yeniden izleyebiliyorlar. “Önemli Anlar” özelliği ile maçların tekrarını izlerken, doğrudan maçın içindeki gol anlarını ya da kritik anları görüntüleyebiliyorlar. Farklı spor branşlarında her ay 250 saatin üzerinde canlı yayın gerçekleştiren S Sport Plus’ta “Aynı Anda 5 Canlı Yayın” özelliği, izleyicilere özellikle hafta sonları aynı saate gelen maç programlarında önemli bir konfor sağlıyor, S Sport Plus ile bir maçtan diğer maç yayına, istedikleri an istedikleri cihazda geçip, telefon, tablet, PC ya da TV cihazları üzerinden yayınları izleyebiliyorlar. “Çoklu Ekran” özelliğiyle kullanıcılar, izlemeye başladıkları bir yayını, farklı bir cihazdan oturum açtıklarında kaldıkları yerden takip edebiliyorlar.

S Sport Plus’ın görüntü kalitesi üyelerin internet hızına göre anlık olarak optimize olarak kesintisiz izleme zevki sağlıyor.

Google Chromecast’in yanı sıra, Apple TV üzerinden de kullanıcılarına erişim imkanı sağlayan S Sport Plus önümüzdeki aylarda farklı Smart TV çözümleriyle de daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayınlarını geniş ekranda izleme fırsatı sunacak.

Extreme sporlardan yelkene, rodeodan su sporlarına kadar pek çok alternatif branş ve spor belgesellerini üyelerine sunan S Sport Plus tüm sporseverleri sporun zenginliğini yaşamaya davet ediyor.