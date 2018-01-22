Sanchez'in selfiesi basına sızdı !

Manchester United forması ile çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

Anlaşmayı sonlandırmak için Manchester’a giden Sanchez’in Old Trafford’ın ortasında ‘tam takım’ Manchester United forması ile selfie çekerkenki görüntüsü sosyal medyanın en çok konuşulanlar arasında girdi.

29 yaşındaki oyuncuyla ilgili resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.

Haftalık maaşı: 500 bin pound

Sanchez’in haftalık 500 bin Pound’luk müthiş bir sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Öte yandan bu transferin diğer tarafında Henrikh Mkhitaryan bulunuyor. Manchester United’ın yıldız ismi de Arsenal’e imza atmak üzere Londra’nın yolunu tuttu.