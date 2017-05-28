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  4. 28 Mayıs 2017 14:56

Şansal Büyüka'dan Rıza Çalımbay iddiası

Şansal Büyüka, Antalyaspor teknik direktörü Rıza Çalımbay ile ilgili flaş bir iddiayı gündeme getirdi.

Şansal Büyüka'dan Rıza Çalımbay iddiası
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Şansal Büyüka, Antalyaspor ile teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yollarını ayıracağını iddia etti.

Büyüka yaptığı açıklamada ''Rıza Çalımbay'ın ayrılacağını etkili bir isimden duydum'' ifadelerini kullandı.

Antalyaspor Başkanı Öztürk'ten Rıza Çalımbay açıklaması

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk çıkan haberlerin ardından kendisine ait Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve sert bir mesaj yayınladı.

İşte Öztürk'ten Rıza Çalımbay açıklaması;

Antalyaspor tarihinin neredeyse tüm rekorlarını kıran, takımıdipten almış Rıza hocamızı bırakmak gibi bir niyetimiz tabiki yok. Antalyaspor'un bu tarihi günündeki başarıyı lütfedip 15-20 saniye konuşan, bu geniş(!) süre içerisinde de sportif başarımız yerine camiamızın moralini bozacak bu asılsız iddiayı ortaya atmak yakışmadı.

antalyaspor , rıza çalımbay , şansal büyüka