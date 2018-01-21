Selçuk Şahin'e Fenerbahçelilerden sert tepki

Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan maçın sonunda gerginlikler yaşandı. Sarı lacivertlilerin eski futbolcusu Selçuk Şahin, Fenerbahçeli oyuncu Skrtel’in üzerine yürürken olaya Jahovic ve Volkan Demirel de dahil oldu.

Yaşanan bu olay sonrasında Selçuk Şahin, Volkan Demirel ve Skrtel sarı kart gördü. Sarı lacivertli taraftarlar yaşanan gerginliğin ardından eski oyuncuları Selçuk Şahin’e tepki gösterdi.

İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI

Selçuk Şahin yazıklar olsun sana FENERBAHÇE’nin ekmeğini yedin ulan yıllarca. @_selcuksahin — GUARDIANOFFENERBAHÇE (@FENERBAHmEt) 20 Ocak 2018

Fenerbahçe formasına kafa tutacak kadar içinde neler yaşıyorsun @_selcuksahin ? Adam ol! — FenerKolik (@fenerkolikorg) 20 Ocak 2018

Sana bi cesaret gelmiş, hayırdır? @_selcuksahin — Fenerbahçe Unity (@FenerbahceUnity) 20 Ocak 2018

Skrtel’e kafa atan Selçuk Şahin’e bu terbiyesizlikleri hiç yakıştıramadık.



Maç bitmiş, hakemin kollamasına rağmen yenilmişsin hala neyin kafasını yaşıyorsun? @_selcuksahin pic.twitter.com/F21QAIUGiE — Fenerist.com - 🇹🇷 (@Feneristcom) 20 Ocak 2018

Fenerbahçe'nin ekmeğini yiyen Selçuk Şahin, maç sonunda Skrtel'e kafa atıyor. Hayırdır birader? @_selcuksahin — FBTaraftarı12 (@FbTaraftari12) 20 Ocak 2018

Ey Selçuk Şahin ne bu Fenerbahçe forması giyen oyuncuya yaptığın hareket unutma bu hareketi Skrtel'e değil camia'ya yapıyorsun ne oluyor?

Sen bu kulübün senelerce ekmeğini yedin ne bu hareketler? @_selcuksahin pic.twitter.com/TTpAq3zyVg — Feneronline (@Fener10line) 20 Ocak 2018

Selçuk Şahin'den kavga açıklaması