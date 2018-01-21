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  4. 21 Ocak 2018 10:36

Selçuk Şahin'e Fenerbahçelilerden sert tepki

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-1 yendiği maçın bitiş düdüğünün ardından Selçuk Şahin ve Skrtel arasında yaşanan gerginlik sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, eski Fenerbahçeli Selçuk Şahin'e tepki gösterdi.

Selçuk Şahin'e Fenerbahçelilerden sert tepki
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Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan maçın sonunda gerginlikler yaşandı. Sarı lacivertlilerin eski futbolcusu Selçuk Şahin, Fenerbahçeli oyuncu Skrtel’in üzerine yürürken olaya Jahovic ve Volkan Demirel de dahil oldu.

Yaşanan bu olay sonrasında Selçuk Şahin, Volkan Demirel ve Skrtel sarı kart gördü. Sarı lacivertli taraftarlar yaşanan gerginliğin ardından eski oyuncuları Selçuk Şahin’e tepki gösterdi.

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