Suudi Arabistan Kralı dünya devini satın alıyor !

850 milyar poundluk serveti bulunan Suudi Arabistan Kralı Selman, İngiliz devi Manchester United'i 4 milyar pounda satın almayı planlıyor.



850 milyar pound serveti olan Suudi Arabistan Kralı Selman'ın Manchester United'i 4 milyar pounda Amerikalı sahibi Glazer'den satın alacağı haberi, İngiliz taraftarlar arasında heyecan yarattı.

HEDEF PETROLDEN FUTBOLA YÖNELMEK

Suudi Arabistan'nın 2030 vizyonu, Arabistan'nın sadece petrol sektörü olmaktan çıkarıp farklı sektörlere faaliyet göstermeyi kapsıyor.

Suudi Arabistan ile uzun süreli ilişkileri olduğu ve bölgede yaklaşık beş milyon taraftarının olduğunu söyleyen Manchester United'in yöneticilerinden Richard Arnold, Arabistan'daki futbol sektörünün yeniden yapılandırılmasına rol oynamanın kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade ederken "Bu hamle, büyük fark yaratacak." sözlerini sarf etti.