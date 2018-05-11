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  4. 11 Mayıs 2018 11:10

Tolgay Arslan'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme !

Akhisarspor'un Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından Beşiktaşlı Tolgay Arslan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Tolgay Arslan'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme !
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Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Fenerbahçe ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Akhisar güçlü rakibini 3-2 yendi ve tarih yazarak kupayı müzesine götürdü.

Mücadelenin ardından Beşiktaş'ın yıldız ismi Tolgay Arslan, Akhisarspor'un Fenerbahçe'yi saf dışı bırakıp kupaya uzanmasının ardından sosyal medyadan Sarı Lacivertli ekibe göndermede bulundu.

Tolgay Twitter'dan, "Hakkıyla oynayıp Türkiye kupasını müzesine götüren Akhisarspor’u tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

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