Tudor'dan Kocaman'a: Neden kupayı kazandın ?

Atiker Konyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor basın toplantı odasına girdiği anda içeride bulunan Aykut Kocaman'a, “Neden kupayı kazandın? Bizim tatilimizden iki hafta gitti. Şaka şaka kupayı kazandığın için tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon için de şans diliyorum” şeklinde takıldı. Tudor'un sözlerini gülerek karşılayan Kocaman da aynı şekilde Tudor'a önümüzdeki yıl için şans diledi.

Maçı değerlendiren Tudor, sonuç için mutlu olduğunu belirterek, “Diğer taraftan Adana kazanamadığı için mutlu değiliz. 2 hafta sonra tekrar sezonu açacağız. Şu anki durum bu. Bu sezondan dersler almamız lazım. Galatasaray'ın hedefi her zaman yukarılarda olmak. Bizim de hedefimiz bu yönde. Bu durum kötü geçen bir sezonun sonucu. Oyuncular da, biz de 2 hafta tatil yapmak istemeyiz ama sonuç bu. Hoş bir durum değil ama kabul edilmesi gereken bir durum. Önümüzdeki sezonu etkilemez. Bunun için bir sebep görmüyorum” diye konuştu.

‘Kısa süre içinde yeni oyuncuları göreceksiniz’

Takımının 2 hafta sonra sezonu açacağını söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, transferlerle ilgili olarak da, “Podolski hepimizin bildiği gibi gidiyor. Aradaki tatil çok uzun değil. 2 haftalık bir zaman dilimi var. Çok yakın zamanda kimlerin bizimle olup olmayacağını duyacaksınız. Sizin ve taraftarlarımızın bildiği gibi yeni ve farklı bir takım kurmak istiyoruz. Kısa süre içinde yeni oyuncuları aramızda göreceksiniz. Herkesin bildiği gibi zamanımız yok” diyerek sözlerini bitirdi.