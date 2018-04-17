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  4. 17 Nisan 2018 10:04

Ümit Özat’tan küfürlü yorum tepkisi

Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, kendisine edilen bir küfrü paylaşarak sitem etti.

Ümit Özat’tan küfürlü yorum tepkisi
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Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, sosyal medya hesabından kendisine ve takımına yapılan yoruma kayıtsız kalmadı ve sert ifadelerle yanıt verdi.

İşte Ümit Özat’ın küfürlü yoruma verdiği yanıt:

Çok savunduğunuz arkadaşınızın bana yazdığı mesaj biraz empati yapın siz ne yaparsınız? Ayrıca Gençlerbirliği kulübünün kümede kalıp kalmaması sizi neden ilgilendiriyor. Her hangi bir Gençlerbirliği taraftarı sizin takımın hocasına yada futbolcusuna inşallah şampiyon olamazsınız diyip bir de üstüne küfür mü ediyor!

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