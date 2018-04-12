Yılmaz Vural için şok sözler !

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor Kayyum Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, Yılmaz Vural'ın açıklamasının ardından basın toplantısı düzenledi. Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın göreve gelişi hakkında TFF'yi kullanarak yaptığı açıklamalara sert tepki gösteren kayyum yönetimi, Vural'ın algı operasyonu yaptığını öne sürdü.

Yılmaz Vural'ın TFF'den kendisini kimin aradığının açıklamasını isteyen Başkan Karayılmaz, “Futbol oynanırken dışarıdan da bir takım etkenlerin saha içerisine etki etme amaçları bizleri zorunlu bir açıklama yapmaya itti. Dün de bir antrenör emekçisi dediğimiz, Türk futbol tarihinde antrenörlük kariyerinde istediği yere ulaşmakta hep güçlük çekmiş değer verdiğimiz antrenör arkadaşımızın çıkıp da, ‘Beni TFF'den aradılar. Eskişehirspor, çok büyük bir camia. Düşmemesi lazım. Oraya git' dediler lafını dehşet içerisinde karşıladık. Bir spor adamının böyle bir yaklaşım içerisinde olmasını şiddetle kınıyoruz. Kendisinin bu camiadan özür dilemesini bekliyoruz. Biz, Yılmaz Vural'ın açıklamalarından sonra düşündük. Antrenörler, gittiği kulüplerde başarılı olmaya gider. Ama zannediyorum ki o bir hezeyana girdi. Çalıştırdığı kulüplerle ilgili bakmış olmuyor, gitmiyor. Dolayısıyla bir çabası var. Bu çabasını Samsunspor'un üzerine basarak bir yere gelme şansınız yok. Yılmaz Vural'a sesleniyorum; sizi federasyondan kim aradı? Eskişehirspor'un küme düşmeyeceğini size kim söyledi?” dedi.

“YILMAZ VURAL’I TFF VE PFDK’YA ŞİKAYET EDECEĞİZ”

Yılmaz Vural hakkında hazırladıkları şikayet dilekçesini bugün ilgili kurumlara ileteceklerini ifade eden Karayılmaz, “Yılmaz Vural, kurt adam, yılların tecrübesi. Sadece sahada oynayarak değil, medyatik de bir kişilik. Zaman zaman futbolcularına yaptığı muameleler, müdahaleler, açıklamalarıyla gündem değiştirmesi güzel bir algı mühendisliği olarak nitelendiriyoruz. Yitirdiği değerleri, algı mühendisliği üzerinden geri almak istemesini doğru bulmuyoruz. Hocamız bu işlerden vazgeçsin. Çıksınlar sahaya, bu saatten sonra futbolcular konuşur. Yenilen takım yenen takımı kutlar. Bu işler biter. Ama dışarıdan, ‘Beni çok istediler. Aman Eskişehirspor düşmesin dediler' gibi açıklama yaparak kamuoyunu bir yöne yönlendirip, ‘Eskişehirspor çok büyük bir camia, Samsunspor da sahipsiz, vuralım bunların ensesine alalım ağızlarındaki lokmayı' mantığıyla bir yere varamazsınız. Yılmaz Vural hakkında TFF’ye talebimiz olacak. Centilmenliğe aykırı davranışları ve algı oluşturmaya çalışmasından dolayı PFDK'ya sevk edilmesiyle alakalı şikayetimizi TFF'ye bugün göndereceğiz” diye konuştu.

Öte yandan Samsunspor'un bugünkü antrenmanına katılan minik takım sporcuları, “İnanıyoruz, Başaracaksınız” pankartı açarak kırmızı-beyazlılara destek verdi.