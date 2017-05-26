Aboubakar için Porto'ya yeni teklif

Sezonun ikinci yarısında ciddi bir patlama yapan Vincent Aboubakar, etkili performansıyla gördüğü hatalı kırmızı kartları bile unutturdu. Önemli maçlarda kilit rol oynayan Kamerunlu futbolcunun bonservisinin alınmasına karar verilirken, bir süredir Porto ile temasta olan Siyah- Beyazlı yönetim, yeni teklif hazırladı.

Mukavelesinde satın alma opsiyonu 10 milyon Euro yazan Abuobakar konusunda Beşiktaş 5 milyon Euro önerdi. Yıldız futbolcunun bir sonraki satışından ise Porto’ya yüzde 50 pay verilmesi kararlaştırıldı. Cazip öneri sonrası Portekiz ekibinin vereceği cevap bekleniyor. Başkan Fikret Orman’ın bonserviste vermeyi düşündüğü tavan rakam ise 6 milyon Euro.

Kendisi de görüşecek

Hangi oyuncu olursa olsun Kartal yaz transfer döneminde 6 milyon Euro’nun üzerine çıkmayacak. Aboubakar transferinde Beşiktaş’ın elini güçlendiren bir diğer nokta ise 25 yaşındaki santrforun İstanbul’da çok mutlu olması. Aboubakar kulübü Porto ile görüşüp, kendisine kolaylık sağlanmasını isteyecek.

Yine golümü atarım

Vodafone Arena’da oynanan Gaziantepspor maçında Beşiktaş bir hayli zorlanmış, Kartal’ın tek golünü ise Aboubakar atmıştı. Atiba’nın asistinde fileleri havalandıran 25 yaşındaki Kamerunlu yıldız, yine gol dışında bir şey düşünmüyor. Antrenmanlardaki formu ve neşesiyle dikkat çeken Aboubakar takım arkadaşlarıyla yaptığı sohbetlerde, “İlk yarıda attım, yine golümü atacağım” diyor. Teknik direktör Şenol Güneş, başarılı futbolcuyu yine ilk 11’de sahaya sürmeye hazırlanıyor.

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