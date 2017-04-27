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  1. 27 Nisan 2017 22:25

Advocaat'tan Hollanda kararı !

Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Dick Advocaat, ülkesinin milli takımının başına geçiyor.

Advocaat'tan Hollanda kararı !
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Fenerbahçe’de sezon sonu takımdan ayrılacak olan Dick Advocaat’a Hollanda piyangosu çıktı. Hollandalılar’ın “Gel milli takımın başına geç” teklifine olumlu bakan Advocaat, 31 Mayıs’taki Fas ve 4 Haziran’daki Fildişi hazırlık maçlarında takımın başında bulunmak istediği öğrenildi.

Ancak Fenerbahçe’yi de sezon sonuna kadar bırakmak istemeyen Advocaat’ın Hollanda Milli Takım’ın başına geçmiş olsa dahi 8 Haziran’da oynanması planlanan Türkiye Kupası finalinde (Eğer Fenerbahçe Başakşehir’i elerse) Sarı Lacivertliler’in başında olmak istediği aktarıldı.

“Kupa kazanmak istiyorum”

Advocaat’ın konuyla ilgili olarak “Takımımla kupa kazanmak istiyorum. bu konuda kararlıyım. Fenerbahçe’yi asla zor durumda bırakmam ama 1 Haziran’da da Hollanda’nın başına geçerim” dediği bildirildi.

Hollandalı çalıştırıcının, Hollanda Federasyonu ile Fenerbahçe’nin kupa finalinde takımının başında olmak istediğini konuşabileceğini ve bu konuda gerekli izinleri alabileceğini belirtti.

Fanatik

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