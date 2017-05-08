Akhisar, Gaziantepspor'a gol yağdırdı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Akhisar Belediyespor sahasında Gaziantepspor'u konuk etti. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetti. Maçtaki gol perdesi 43’te açıldı. Sol kanattan içeriye gönderilen topu Özer kontrol etti ve kaleciyi de çalımlayıp son çizgiye indi, onun pasında kale önündeki Cikalleshi topu boş ağlara yolladı: 1-0. İlk yarı skorla sona erdi.

İkinci yarıda 58’de yine aynı isim sahneye çıktı. Akhisar Belediyespor, Olcan’la sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Kale önünde Cikalleshi’nin hareketlendiği top, Marcinho’nun kafasına çarpıp ağlara gitti: 2-0. 61’de Akigoler gollere devam etti. Vaz Te taşıdığı topu soldan bindiren Cikalleshi’ye verdi. Cikalleshi de çapraz pozisyondan çok sert bir vuruşla topu adeta tavana astı: 3-0. 72’de müthiş gol geldi. Sol kanattan ceza alanına giren Vaz Te, çaprazdan beklenmedik bir anda müthiş vurdu. Direğin içine çarpan top ağlarla buluştu: 4-0.

83’te kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Vaz Te sert bir vuruşla ağları sarstı, fark beşe çıktı: 5-0. 87’de skoru belirleyen sayı geldi. Akhisar Belediyespor’da Onur sol kanattan ceza sahasına girdi ve pasını kale önüne doğru çıkardı, ön direkte gelişine dokunan Larsson topu ağlara yolladı: 6-0. Bu sonucun ardından Okan Buruk’un öğrencileri, puanını 39 yaptı. Kırmızı siyahlı takım 26 puanla düşme hattında 16. sıradaki yerinde kaldı. Bir sonraki hafta Bülent Uygun ve futbolcular evinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Yeşil siyahlı ekip ise, Osmanlıspor ile Ankara’da kozlarını paylaşacak.