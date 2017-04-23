Akhisar'dan farklı tarife: 5-1 !

Süper Lig'de Bursaspor, Akhisar Belediyespor'a konuk oldu. Karşılaşma ev sahibi ekibin 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, 13. dakikada Batalla'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ancak konuk ekibin gol sevinci fazla uzun sürmedi. Akhisar Belediyespor, 1 dakika sonra Olcan Adın'la eşitliği yakaladı.

Ev sahibi ekip, 21. dakikada Mustafa Yumlu, 24. dakikada Cikalleshi ve 28. dakikada Vaz Te'nin golleriyle mücadelenin ilk yarısını 4-1 önde tamamladı. Bursaspor, 77. dakikada Olcan Adın'ın golüne de engel olamayınca skor 5-1 oldu. Bu sonuçla Akhisar Belediyespor puanını 33'e yükseltti. Bursaspor ise 35 puanda kaldı.