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  1. 23 Nisan 2017 15:51

Akhisar'dan farklı tarife: 5-1 !

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Akhisar Belediyespor, Bursaspor'u 5-1 mağlup etti.

Akhisar'dan farklı tarife: 5-1 !
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Süper Lig'de Bursaspor, Akhisar Belediyespor'a konuk oldu. Karşılaşma ev sahibi ekibin 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, 13. dakikada Batalla'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ancak konuk ekibin gol sevinci fazla uzun sürmedi. Akhisar Belediyespor, 1 dakika sonra Olcan Adın'la eşitliği yakaladı.

Ev sahibi ekip, 21. dakikada Mustafa Yumlu, 24. dakikada Cikalleshi ve 28. dakikada Vaz Te'nin golleriyle mücadelenin ilk yarısını 4-1 önde tamamladı. Bursaspor, 77. dakikada Olcan Adın'ın golüne de engel olamayınca skor 5-1 oldu. Bu sonuçla Akhisar Belediyespor puanını 33'e yükseltti. Bursaspor ise 35 puanda kaldı.

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