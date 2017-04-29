Beşiktaş'a Rakitsky'den kötü haber geldi

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Yaroslav Rakitsky'den Beşiktaş'a kötü haber. Ukraynalı defanas oyuncusu kulübü ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi internet sitesine konuşan Rakitsky, sözleşmesini uzattığı için mutlu olduğunu, Shakhtar forması giymekten gurur duyduuğunu ve burada çok mutlu olduğunu ifade etti.

Shakhtar altyapısından yetişen Rakitsky, 2009'dan bu yana a takımda forma giyiyor. Deneyimli savunmacı 272 maça çıkarken 12 de gol sevinci yaşadı. Bu sezon 27 maçta forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, Shakhtar formasıyla 14 kupa kazandı.



