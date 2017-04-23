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  1. 23 Nisan 2017 13:50

Beşiktaş'tan Marcelo'ya yeni sözleşme kararı

Beşiktaş Yönetimi, Lyon rövanşında yokluğu net biçimde hissedilen Marcelo ile nikah tazelemek için harekete geçti.

Beşiktaş'tan Marcelo'ya yeni sözleşme kararı
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Beşiktaş'ın hafta arası Olympique Lyon ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında eksikliği çok net biçimde hissedilen Marcelo Guedes'i kadrosunda tutmayı planlayan siyah-beyazlılar şimdiden önlem almaya başladı.

Başta Marsilya olmak üzere birçok kulübün radarına giren 29 yaşındaki Brezilyalı stoperin 2018'de bitecek sözleşmesini uzatmayı düşünen yönetimin önümüzdeki günlerde bu konuda somut adımlar atacağı iddia edildi. Quaresma ve Tosic gibi futbolcuların sözleşmelerini yenileyen yönetimdeki bazı isimlerin, "Böyle bir stoperi kolay kolay bulamayız. Sözleşmesinin bitmesine bir sene var ve durum ona tekliflerin gelmesine neden olur" diye konuştukları ortaya çıktı.

Marcelo ile sezon sonu gelmeden sözleşme imzalamak isteyen Beşiktaş Yönetimi'nin bu oyuncuyla yaptığı ön görüşmede olumlu yanıt aldığı aktarıldı. Başkan Fikret Orman ile yaptığı bir sohbette, Beşiktaş'ta kalmayı çok istediğini söyleyen Marcelo'nun, "Buradaki aile ortamı çok güzel. Ben de Beşiktaş'ı ve bu şehri çok seviyorum. Önceliğim her zaman Beşiktaş olacak. Sezon sonunda yeni sözleşme için seve seve masaya otururum" dediği öğrenildi.

Siyah-beyazlı yönetimin yanı sıra Teknik Direktör Şenol Güneş'in de Marcelo ile sözleşme uzatılması fikrine destek verdiği belirtildi. Brezilyalı oyuncunun menajerini önümüzdeki günlerde İstanbul'a çağıracak olan siyah-beyazlıların mevcut mukaveleyi 2020'ye kadar uzatmayı planladığı ifade edildi.

Milliyet

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