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  5. 13 Mayıs 2017 13:25

Eto’o seneye de Antalya’da !

Geldiği günden beri Antalyaspor’a hem sportif hem de reklam anlamında büyük katkı sağlayan Samuel Eto’o konusunda Başkan Ali Şafak Öztürk kesin kararını verdi.

Eto’o seneye de Antalya’da !
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Geldiği günden beri Antalyaspor’a hem sportif hem de reklam anlamında büyük katkı sağlayan Samuel Eto’o konusunda Başkan Ali Şafak Öztürk kesin kararını verdi.

Katar ve Çin kulüplerinin sürekli gündemine gelen 36 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, seneye de Antalyaspor forması giyecek. Yakın çevresine konuşan Öztürk’ün, “Astronomik bir rakam önerilmediği sürece Eto’o’yu kesinlikle bırakmayacağız. Önümüzdeki sene zirve mücadelesinin içinde yer alacaksak, onun gibi bir yıldıza çok ihtiyacımız olacak” dediği öğrenildi. Bu sezon çıktığı 26 lig maçında 14 gol, 5 asistlik performans gösteren Eto’o’nun sözleşmesi 2018’in Mayıs ayında bitiyor.

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antalyaspor , Samuel Eto'o