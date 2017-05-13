Fenerbahçe 0 - 1 Antalyaspor / Maç sona erdi

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 1-0 kazanarak Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürdü.

Geçen hafta Başakşehir’e yenilen kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe’yi deplasmanda yenerek Trabzonspor’un puan bıraktığı haftada kritik 3 puan hanesine yazdırdı.

8 bin 297 biletli taraftarın izlediği maçta Antalyaspor, Deniz Kadah’ın 46. dakikada attığı golle öne geçti. Geride kalan dakikalarda takımlar skoru değiştiremezken, Fenerbahçe taraftarı 85. dakikada takımlarını ıslıkladı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Antalyasporlu futbolcuları da alkışladı.

4 DEĞİŞİKLİK



Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor karşısında 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Ülker Stadı'nda oynanan maçta Advocaat, geçen hafta 1-1 berabere kaldıkları Beşiktaş derbisine göre 2'si zorunlu dört değişiklik yaptı.

Derbide kırmızı kart gören Martin Skrtel ile Josef de Souza kadroda yer almazken, İsmail Köybaşı ile Robin van Persie yedek kulübesinde oturdu. Hollandalı teknik adam bu isimlerin yerine, sarı kart cezası biten Mehmet Topal'ın yanı sıra Ozan Tufan, Salih Uçan ve Emmenuel Emenike'ye şans verdi.

EMENİKE 22 HAFTA SONRA İLK 11'DE



Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Emenike, Süper Lig'de 22 maç sonra ilk 11'de oynadı.Son olarak ligin 8. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, sonraki 22 haftada sadece 4 maçta sonradan oyuna girerek süre almıştı.

SALİH UÇAN 104 GÜN SONRA



Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Salih Uçan, Süper Lig'de 104 gün sonra ilk 11'de şans buldu.Bu sezon istediği süreyi alamayan 23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de son olarak 29 Ocak'ta oynanan Kayserispor maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Salih, ligde 11 maç sonra tekrar ilk 11'e dönmüş oldu.

M.S. Karşılaşma sona eriyor.

90'Antalyaspor'da uzatma dakikalarında üçüncü ve son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Charles Fernando oyundan çıkarken, Chico yerine giren isim oluyor.

90'Müsabakanın sonuna oynanmamış süre olarak en az 4 dakika ilave ediliyor.

88'Sol kanattan hızla ilerleyen Volkan Şen'in ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Ferhat Kaplan topu uzaklaştırmayı başarıyor.

87'Miroslav Stoch'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Ferhat Kaplan topa hakim olmayı başarıyor.

79'Antalyaspor'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sakatlık geçiren Serge Mbilla Etame oyundan çıkarken, Danilo Campos yerine giren isim oluyor.

75'Antalyaspor'da ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sakatlık geçiren Mostapha El Kabir oyundan çıkarken, Sakıb Aytaç yerine giren isim oluyor.

73'Mostapha El Kabir'in sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

71'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Miroslav Stoch'un ceza alanına gönderdiği ortasında Antalyaspor savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

70'Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Simon Kjaer'in doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top baraja çarparak kornere gidiyor.

62'Antalyaspor net bir pozisyondan yararlanamıyor. Samuel Eto'o'nun uzun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Charles Fernando istediği vuruşu yapamayınca Volkan Demirel güçlüklede olsa topu uzaklaştırmayı başarıyor.

61'Samuel Eto'o'nun defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Deniz Kadah için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

57'Deniz Kadah düdükten sonra topa vurduğu gerekçesiyle hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

54'Antalyaspor gole yaklaşıyor. Ondrej Celustka'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, Deniz Kadah'tan seken topa hareketlenen Mostapha El Kabir'in kale ağzında yaptığı vuruşunda Volkan Demirel güçlükle topu uzaklaştırmayı başarıyor.

47'GOOOLL!!! Antalyaspor, Deniz Kadah'ın golü ile maçta öne geçiyor. Hızlı gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Mostapha El Kabir Ozan Tufan'ı ekarte ederek hızla ilerliyor ve pasını Deniz Kadah'a aktarıyor. Ceza alanında topla buluşan Deniz Kadah kalesini terk eden Volkan Demirel'i ekarte ederek sol çaprazdan yaptığı vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturuyor.

46'Hakem Mete Kalkavan ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya ev sahibi Fenerbahçe başlıyor.

45'Hakem Mete Kalkavan ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlanıyor.

45'Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.

43'Savunmadan seken topa hareketlenen Deniz Kadah için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

41'Sağ kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Alper Potuk, Serge Mbilla Etame'ye kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

40'Ondrej Celustka kazanılan serbest vuruşu düdükten önce kullandığı için hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

39'Serge Mbilla Etame'nin sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

35'Jeremain Lens'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Diego Angelo son andaki müdahalesiyle topu uzaklaştırmayı başarıyor.

32'Karşılaşma bu dakikalarda karşılıklı yapılan top kayıplarıyla orta saha mücadelesi şeklinde devam ediyor.

28'Ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrasında Volkan Demirel'in uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Charles Fernando'nun şutunda meşin yuvarlak Roman Neustadter'den geri geliyor.

26'Sol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Serge Mbilla Etame Alper Potuk'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Bu kartla Serge Mbilla Etame gelecek maç için cezalı duruma düşüyor.

19'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Jeremain Lens'in ceza alanına gönderdiği ortasında Sandro kafayla topu kornere gönderiyor.

16'Sandro'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Volkan Demirel topa rahatlıkla hakim olmayı başarıyor.

15'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Jeremain Lens'in ceza alanına gönderdiği ortasında top doğrudan dışarı çıkıyor.

10'Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Diego Angelo topu uzaklaştırmayı başarıyor.

4'Defansın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Hasan Ali Kaldırım için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

2'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Jeremain Lens'in ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topa Ferhat Kaplan hakim olmayı başarıyor.

1'Hakem Mete Kalkavan maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye konuk ekip Antalyaspor başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertliler 57 puanla 3. sırada, kırmızı-beyazlılar da 46 puanla 6. sırada yer alıyor.

KADROLAR

Fenerbahçe: Volkan, Ozan, Kjaer, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet, Salih, Alper, Lens, Sow, Emenike

Antalyaspor: Ferhat, Celustka, Salih, Diego, Motta, Sandro, Charles, Deniz, Mbilla, El Kabir, Eto’o