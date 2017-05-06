Galatasaray-Kasımpaşa: 1-3

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Türk Telekom Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Kasımpaşa, 3-1'lik skorla kazandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 25 ve 81. dakikalarda Andre Castro ve 63. dakikada Turgut Doğan Şahin attı. Galatasarya'ın tek golü 91. dakikada Wesley Sneijder'den geldi.

Galatasaray'da Tolga Ciğerci, 10 ve 59. dakikalarda gördüğü iki sarı kart sonucu hakem Özgür Yankaya tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından Galatasaray, 52 puanda kaldı. Kasımpaşa ise puanını 40 yaptı. Galatasaray, gelecek hafta Gaziantepspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Rizespor'u sahasında ağırlayacak.

IGOR TUDOR, KAZANAN KADROYU BOZMADI

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, kazanan kadroda değişikliğe gitmedi.

Hırvat teknik adam, geride kalan hafta deplasmanda Bursaspor'a karşı 5-0 kazanılan maçın başlangıç 11'ini, Kasımpaşa önünde de aynen sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa maçına, Bursaspor karşılaşmasında olduğu gibi Muslera, Sabri Sarıoğlu, Ahmet Çalık, Hakan Balta, Carole, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Bruma, Sneijder, Podolski 11'iyle çıktı.

GALATASARAY, SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASINI ÇEKTİ

Galatasaray, Fenerbahçe derbisindeki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 1 maçlık seyircisiz oynama cezası sebebiyle, Kasımpaşa karşılaşmasına taraftar desteğinden yoksun çıktı.

Müsabakayı sarı-kırmızılı taraftarların izleyememesinden dolayı Türk Telekom Arena'nın tribünleri boş kalırken, az sayıda Kasımpaşa taraftarı ise kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi.

Bu sezon ikinci kez bir karşılaşmaya taraftarından yoksun çıkan Galatasaray, TFF Süper Kupa maçındaki disiplin ihlalleri nedeniyle Süper Lig'in ilk haftasındaki Kardemir Karabükspor müsabakasını seyircisiz oynamıştı.

SEMİH KAYA, FORMAYI KAPTIRDI

Sarı-kırmızılı oyuncu Semih Kaya, tedavisinin tamamlanmasına karşın ilk 11'de yer alamadı.

Alt arka adalesindeki ağrı nedeniyle Bursaspor maçının kadrosuna alınmayan Semih Kaya, hafta içi takımla çalışmalara başlamasına karşın Kasımpaşa önünde teknik direktör Tudor'un ilk 11'deki tercihleri arasına giremedi.

Semih, maça yedekler arasında başladı.

TUDOR'DAN ŞAŞIRTAN BRUMA HAMLESİ

Galatasaray, mücadeleye ilk dakikada tehlikeli bir atakla başladı ve gole yaklaştı. Bruma'nın pasıyla gelişen atakta Podolski, sert şutunda çerçeveyi buldu ancak Kasımpaşa kalecisi Ramazan, refleksiyle bu topu çıkarmayı başardı.

Dengeli devam eden maçta Galatasaray'da Igor Tudor, 18. dakikada sakatlığı olmayan Bruma'yı oyundan alıp Garry Rodrigues'i oyuna dahil etti. Bu karar şaşkınlıkla karşılandı.

KASIMPAŞA, CASTRO İLE ÖNE GEÇTİ

Bu değişikliğin ardından da kapanmış Kasımpaşa takımı, Galatasaray'a karşı savunmasında açık vermedi. Hatasız oynayan Kasımpaşa, 25. dakikada deplasmanda golü de buldu.

Havadan atılan uzun pası ceza sahası önünde iyi kontrol eden Adem Büyük, pasını ters taraftaki Andre Castro'ya attı. Andre Castro, ceza sahası içi sağ çaprazından yerden şutunu çekti ve top Fernando Muslera'nın sağından ağlarla buluştu. Top Castro'ya gelmeden önce Galatasaray'ın genç stoperi Ahmet Çalık, topa müdahale edemeyerek gole sebebiyet verdi.

GALATASARAY, OYUN KURAMADI

Galatasaray, Kasımpaşa'ya karşı oyun kurmakta büyük güçlük çekti. 32. dakikada duran topta Garry Rodrigues'in kafasıyla Kasımpaşa kalesinde etkili olan Galatasaray, 1-0'dan sonra pozisyon bulamadan devreyi kapattı.

TOLGA CİĞERCİ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kasımpaşa'da ikinci yarının başında, ilk devre sonunda sakatlanan Adem Büyük çıktı, Turgut Doğan Şahin oyuna girdi.

Galatasaray'ın bir türlü tempo yapamadığı ve oyun kuramadığı ikinci yarıda kırılma anı, 59. dakikada yaşandı. David Pavelka'ya kayarak arkadan yaptığı müdahale sonucu ikinci sarı kartını gören Tolga Ciğerci, takımını kalan bölümde 10 kişi bıraktı.

Tolga Ciğerci, bu kartla birlikte kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu.

GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI, GOL GELDİ

Galatasaray, 1 kişi eksik oynamaya adapte olamadan Kasımpaşa, bir kontraatakla 63. dakikada ikinci golü buldu.

Sağ kanattan gelişen atakta taç çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Strahil Popov ortasını ön direğe doğru gönderdi. O noktada Turgut Doğan Şahin topun gelişine sağ ayağıyla şutunu çekti ve top direğin dibinden ağlarla buluştu.

Bu golden sonra Galatasaray, Garry Rodrigues ve Wesley Sneijder ile Kasımpaşa kalesinde gol aradı ama her iki şutta da kaleyi bulamadı. Bu iki ataktan sonra Igor Tudor, önce 70'te Carole'ün yerine Linnes'i, 79'da ise Yasin'in yerine Eren Derdiyok'u oyuna aldı.

CASTRO VE SNEIJDER, SKORBORDU İLAN ETTİ

Galatasaray'ın eksik kalması ve 2-0'dan sonra oyunun tek hakimi Kasımpaşa oldu. Galatasaray kalesine rahat ataklar yapan Kasımpaşa, 81'de farkı 3'e çıkardı.

Galatasaray, yarı alanında topla buluşan Turgut Doğan Şahin, arapasıyla topu Andre Castro'ya attı. Andre Castro, ceza sahası içi sağ çaprazında Muslera ile karşı karşıya kaldıktan sonra yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı.

Kalan bölümde Kasımpaşa, oyunun kontrolünü Galatasaray'a bırakmadı ve herhangi önemli bir atağın olmadığı, iki takımın da son bölümü disiplinsiz ve motivasyon eksikliğiyle oynadığı mücadele Wesley Sneijder, uzaktan çektiği şutla harika bir gole imza attı ve skorbordu ilan etti: 3-1!