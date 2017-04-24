Tarih ''Beşiktaş şampiyon'' diyor !

Gözünü tamamen lige çeviren Beşiktaş, Adanaspor maçını kayıpsız atlatıp rakipleriyle puan farkını açmayı planlıyor. Lig ikincisi Başakşehir’in Rize deplasmanında berabere kaldığı haftada eline büyük bir fırsat geçiren Beşiktaş, galip gelmesi durumunda puan farkını 7’ye çıkaracak. Bu da bir nevi şampiyonluğun habercisi anlamına geliyor. Çünkü Süper Lig’in 3 puanlı sistemde ve 18 takımla oynanmaya başlandığı 1994-95 sezonundan bu yana istatistikler son 7 haftaya 5 puan farkla lider giren takımların şampiyonluğu kaptırmadığını gösteriyor.

Haftaya Başakşehir ile

Beşiktaş, Adanaspor karşısında 17 golle ligin en skorer ismi olan golcü oyuncusu Cenk Tosun’dan mahrum mücadele edecek. Ligin 27. haftasında oynanan Trabzonspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Cenk Tosun, Adanaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş’ta Atiba, Tosic ve Atınç da ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, kart görmeleri durumunda Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, bu oyunculara kart görmemeleri konusunda uyarıda bulundu.