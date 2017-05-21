Trabzonspor - Başakşehir maç sonucu: 0-0

Şampiyonluk yarışında Başakşehir'e çok ağır darbe! Avrupa yarışı yapan Trabzonspor birçok gol pozisyonunu harcadığı maçta rakibine de gol izni vermedi. Başakşehir, Beşiktaş'ın kazandığı haftada 4 puan geride kaldı. Beşiktaş haftaya Gaziantepspor'u yenerse şampiyon olup 3. yıldızı formasına takacak.



BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEMESİNİ GARANTİLEDİ



Medipol Başakşehir, Trabzonspor karşısında aldığı 1 puanla buruk bir sevinç yaşadı. Puanını 67'ye yükselten İstanbul ekibi, 3. sıradaki Galatasaray ile puan farkını 9'a çıkardı ve sezonu 2. sırada bitirmeyi garantileyerek Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini cebine koydu.



YANAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK



Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir karşısında ligdeki Adanaspor maçının 11'inden farklı olarak kadroda 3 değişiklik yaptı. Bordo mavililerde kaburgasındaki sakatlığı nükseden Jan Durica ile kasıklarındaki ağrısı tekrarlayan Okay Yokuşlu maç kadrosunda yer almadı.



OKAY'IN YERİNE BERO



Ersun Yanal, stoperde Durica'nın yerine Adanaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Uğur Demirok'a, orta sahada ise Okay'ın yerine Bero'ya görev verdi. Yanal ayrıca, son 4 maçta yedek soyundurduğu Castillo'yu da Rodallega'nın yerine ilk 11'de sahaya sürdü.



CASTİLLO VE BERO'NUN 11 HASRETİ SONA ERDİ



Trabzonspor'da sol kanat oyuncusu Fabian Castillo, 4 maçın ardından ilk 11'de görev aldı. Son olarak ligin 27'nci haftasında oynanan Beşiktaş karşılaşmasında ilk 11'de görev yapan 24 yaşındaki Castillo, Medipol Başakşehir karşısında Ersun Yanal tarafından ilk 11'de tercih edildi. Ayrıca son olarak ligin 26'ncı haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan Matus Bero da Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de tercih edildi. Genç oyuncu 5 hafta sonra ilk 11'de forma şansı buldu.

İŞTE MÜTHİŞ MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

90' Fırat Aydınus'un son düdüğü ile karşılaşma 0-0 eşitlikle sona eriyor. Bu sonuçla Trabzonspor, 50 puanla 6. sırada kalırken, Medipol Başakşehir, puanını 67 yapıp son 2 haftaya lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

90'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Edin Visca geçiyor. Visca'nın ortası ile arka direkte buluşan Alexandu Epureanu'nun kafa vuruşu farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

90'İrfan Can Kahveci'nin pası ile sağ çaprazda topla buluşan Edin Visca, ceza sahası içerisine girer girmez şutunu çekiyor ancak Onur Kıvrak bu şutu kornere çeliyor.

90'Karşılaşmanın sonuna en az 3 dakika ilave ediliyor.

89'Trabzonspor, karşılaşmadaki ikinci oyuncu değişikliği hakkını Fabian Castillo'nun yerine Yusuf Erdoğan'ı oyuna alarak kullanıyor.

88'Medipol Başakşehir yarı alanının ilk metrelerinde Emre Belözoğlu'na sert müdahalede bulunan Olcay Şahan, sarı kart görüyor.

86'Fabian Castillo'nun pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Emmanuel Mas, son çizgiden ortasını yapıyor ancak top kaleci Volkan Babacan'da kalıyor.

82'Medipol Başakşehir, karşılaşmadaki son oyuncu değişikliği hakkını Marcio Mossoro'nun yerine İrfan Can Kahveci'yi oyuna alarak kullanıyor.

82'Avantaja bırakılan pozisyonda Carl Medjani'ye arkadan sert müdahalede bulunan Marcio Mossoro, sarı kart görüyor.

82'Emre Belözoğlu'nun ceza sahası yayının hemen dışından sol çaprazdan çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.

79'Marcio Mossoro'nun ara pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Edin Visca'nın çektiği şut kaleci Onur Kıvrak'tan dönüyor.

66'Uğur Demirok'un uzaklaştırmak istediği topla ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda buluşan Edin Visca'nın gelişine çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.

64'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Emre Belözoğlu geçiyor. Emre'nin ortasına Bekir İrtegün arka direkte dokunamıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.

63'Medipol Başakşehir, bu dakikada karşılaşmadaki ikinci oyuncu değişikliği hakkını zorunlu olarak kullanıyor. Sakatlanan Junior Caiçara'nın yerine Mahmut Tekdemir karşılaşmaya dahil oluyor.

60'Karşılaşmada 60 dakikalık bölüm geride kalırken Medipol Başakşehir'in topla oynama oranında %54'e %46 üstünlüğü bulunuyor.

55'Edin Visca'nın ceza sahası yayının hemen dışından sağ çaprazdan çektiği şut az farkla üstten dışarı çıkıyor.

54'Fabian Castillo'nun ara pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın çektiği şut savunmaya çarpıp kornere çıkıyor.

52'Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası yayı içerisinde topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın çektiği şut savunmadan da sekip yan direğe çarpıp oyun alanına geri dönüyor.

49'Fabian Castillo'nun pası ile penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Dame N'Doye'nin gelişine çektiği şut Joseph Attamah'tan dönüyor.

46'Medipol Başakşehir, ikinci yarıya oyuncu değişikliği yaparak başlıyor. Sakatlanarak karşılaşmaya devam edemeyen Emmanuel Adebayor'un yerine Mustafa Pektemek, karşılaşmaya dahil oluyor.

46'İkinci yarı Trabzonsporlu futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.



45'Fırat Aydınus'un düdüğü ile karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona eriyor.

45'Joseph Attamah'ın Emmanuel Mas'a yaptığı faulün ardından sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Yusuf Yazıcı geçiyor. Yusuf Yazıcı'nın ortasını Bekir İrtegün uzaklaştırıyor.

43'Trabzonspor yarı alanının ilk metrelerinde Dame N'Doye'ye arkadan sert müdahalede bulunan Bekir İrtegün, sarı kart görüyor.

41'Eren Albayrak'ın pası ile sol kanatta topla buluşan Stefano Napoleoni'nin ortasını Trabzonspor savunması uzaklaştırıyor.

38'Trabzonspor yarı alanının ortalarından hafif sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Emre Belözoğlu geçiyor. Emre'nin ortası ile arka direkte buluşan Joseph Attamah'ın kafa vuruşu kaleci Onur Kıvrak'ta kalıyor.

33'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Yusuf Yazıcı geçiyor. Yusuf Yazıcı'nın ortasını Medipol Başakşehir savunması uzaklaştırıyor.

30'Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahasının hemen dışında buluşan Matus Bero'nun gelişine yerden çektiği şut kaleci Volkan Babacan'da kalıyor.

30'Avantaja bırakılan pozisyonda Marcio Mossoro'ya arkadan sert müdahalede bulunan Ogenyi Onazi, sarı kart görüyor.

25'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Yusuf Yazıcı geçiyor. Yusuf Yazıcı'nın ortasını Medipol Başakşehir savunması ön direkte kafayla uzaklaştırıyor.

20'Karşılaşmada 20 dakikalık bölüm geride kalırken Medipol Başakşehir'in topla oynama oranında %58'e %42 üstünlüğü bulunuyor.

17'Emre Belözoğlu'nun orta sahadan gönderdiği uzun pasla ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda buluşan Edin Visca için ofsayt bayrağı kalkıyor.

17'Marcio Mossoro'nun pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Eren Albayrak, son çizgiye indikten sonra ortasını yapıyor ancak Uğur Demirok kafayla tehlikeyi uzaklaştırıyor.

12'Olcay Şahan'ın pası ile ceza sahası yayı içerisinde topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın yerden çektiği şut kaleci Volkan Babacan'da kalıyor.

11'Fabian Castillo'nun ceza sahası yayının hemen dışından yerden çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.

9'Olcay Şahan'ın pası ile ceza sahası yayının hemen dışında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

5'Emmanuel Mas'ın Edin Visca'ya yaptığı faulün ardından sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Emre Belözoğlu geçiyor. Emre Belözoğlu'nun ortası herkesi aşıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.

1'Karşılaşma Medipol Başakşehirli futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Trabzonspor-Başakşehir karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip olan mücadele Medical Park Arena’da oynanırken, maçı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Karşılaşmanın başlama saat 19:00’da başladı. 5. sıra için yarışan Trabzonspor 49 puana, Beşiktaş’ın kazandığı haftada şampiyonluk iddiasını son iki haftaya taşımak isteyen Başakşehir ise 66 puana sahip!

TRABZONSPOR: Onur, Mas, Uğur, Matus Bero, Pereira, Medjani, Onazi, Olcay, Castillo, Yusuf Yazıcı, N'Doye,



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Bekir, Epureanu, Caiçara, Visca, Eren, Mossoro, Emre, Attamah, Adebayor, Napoleoni