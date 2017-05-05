Trabzonspor, Serdar Taşçı'ya imzayı attırdı

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu da oyuncu hakkında yaptığı açıklamada, "İzledik ve gözlemledik. Menejeriyle de konuştuk. Teknik ekibin raporu doğrultusunda hareket edeceğiz” dedi.



Trabzonspor gelecek sezonun çalışmalarına başladı. Arjantin ve Brezilya’da listede yer alan isimleri yakın markaja alan bordo-mavililerin Rusya’nın Spartak Moskova takımında forma giyen Serdar Taşçı ile ön protokol imzaladığı öğrenildi.



Serdar Taşçı'nın babası Nihat Taşçı ile İstanbul'da bir görüşme yaptığı belirtilen başkan Muharrem Usta'nın bu transferi bitirdiği kaydedildi. Alman Milli Takımı'nın da bir dönem formasını giyen 30 yaşındaki stoper ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık ön protokol imzalandığı belirtildi. Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, çıkan transfer haberlerinin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Önceliklerinin ligin kalan 5 haftasında 15 puan toplayıp Avrupa kupalarına katılmak olduğunu belirten Çubukçu, bunun yanında gelecek sezonun çalışmalarına yavaş yavaş başladıklarını söyledi.



"3-4 oyuncu takip ettik"



Spartak Moskova'dan Serdar Taşçı ve CSKA Moskova forması giyen Zoran Tosic hakkında da konuşan Çubukçu, "Serdar Taşçı'yı Moskova'da bizzat Başkan Muharrem Usta ile beraber izledik ve gözlemledik. Teknik ekibin raporu doğrultusunda bu transferlerde adım atacağız. Moskova'da gündemimizde 3-4 tane oyuncu vardı zaten. Serdar'la bazı görüşmelerimiz oldu. Menajeriyle de görüştük. Teknik ekibin raporu doğrultunsa hareket edeceğiz" dedi.