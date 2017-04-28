Ümit Özat'tan futbolculara çok sert uyarı

Devre arasında önemli futbolcularını kaybeden ve ikinci yarıya kötü başladıktan sonra 'ligden düşebilir' yorumlarının yapıldığıGençlerbirliği'nde son haftalarda yükselen performansın ve ligde gelinen noktanın rehavet yaratmaması için teknik direktör Ümit Özat tedbiri elden bırakmıyor.

Özat'tan futbolcularına uyarı!

Süper Lig'de bu hafta zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Ümit Özat folcularını rehavet konusunda uyararak, "Kadro dışı bırakma seçeneğini dahi gündemime alırım" dedi.

Ligin bitimine 6 hafta kala rahat bir pozisyonda olduklarını ancak henüz hiçbir şeyin bitmediğini söyleyen Ümit Özat, "Bunu oyuncularıma da anlatıyorum. Onlara işin aslında şimdi başladığını söyledim. Kalan süreçte en ufak bir rehavet görürsem kimsenin gözünün yaşına bakmam. Kadro dışı bırakma seçeneğini dahi gündemime alırım" ifadelerini kullandı.

"Altıncılık imkansız değil"

Süper Lig'de sıralamada en yakın rakibin, 43 puanla 6. sıradaki Antalyaspor olduğunun altını çizen Özat, "Antalyaspor, bizden 4 puan fazlasıyla bir üstümüzdeki sırada bulunuyor. Sezonun bitmesine 6 hafta ve ortada alınabilecek 18 puan var. Hedefimiz, sezonu elimizden gelen gayreti gösterip mümkün olan en üst sırada bitirmek. Matematiksel olarak bu hafta karşılaşacağımız 47 puanlı Trabzonspor'u geçmemiz zor ama altıncılık imkansız değil. Sezonu 6. sırada bitirme hedefini önümüze koymanın zamanı geldi. Hep söylüyorum, gol yememek, kazanamıyorsan kaybetmemek çok önemli. Başkente deplasmandan da puanlar getirmeye başladık, umarım yarın da evimize heybemiz dolu döneriz." dedi.

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 29 nisan cumartesi günü saat 19.00'da Trabzonspor'a konuk olacak.