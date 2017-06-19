''Zoran Tosic Galatasaray'da''

Rusya'dan Galatasaray'la ilgili flaş bir transfer iddiası geldi... Gazete ve internet siteleri, CSKA Moskova ile sözleşmesi sona eren Zoran Tosic'in Sarı-Kırmızılı kulüple görüştüğünü ve anlaşmanın yakın olduğunu yazdı. Orta alanın her iki kanadında da oynayabilen 30 yaşındeki Tosic'in 3-4-3'e çok uygun bir futbolcu olması iddiaları güçlendiriyor. Geçtiğimiz sezon CSKA formasıyla Rus Ligi'nde 24 maça çıkan Tosic 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcunun ismi uzun bir süredir Trabzonspor ile birlikte de anılıyordu.