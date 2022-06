Dünyanın en prestijli tenis turnuvası Wimbledon S Sport Plus'ta

Tenis severlerin heyecanla beklediği Wimbledon, S Sport Plus’ta izleyiciyle buluşuyor.

145 yıllık tarihiyle dünyanın en prestijli ve en çok izlenen tenis turnuvası Wimbledon’da geri sayım başladı. Erkeklerde son şampiyon Novak Djkovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz ve geçen senenin finalisti Matteo Berrettini organizasyonun favorilerini oluşturuyor. Kadınlarda ise dünyanın bir numarası Polonyalı raket Iga Swiatek turnuvanın en önemli favorisi konumunda. Tenis severlerin heyecanla beklediği Wimbledon, merkez korttaki ve farklı kortlardaki eş zamanlı yayınlarla 28 Haziran- 10 Temmuz tarihleri arasında S Sport Plus’ta izleyiciyle buluşuyor. Ayrıca, “WIMBLEDON” özel kampanyası da avantajlarıyla tenis severleri mutlu ediyor.

1877 yılından bu yana düzenlenen, dünyanın en prestijli tenis turnuvası olan ve milyonlarca tenis severin tutkuyla takip ettiği 145. Wimbledon Turnuvası 27 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Erkeklerde son şampiyon Novak Djokovic, daha önce turnuvayı iki kez kazanan Rafael Nadal, erkek tenisinin yükselen yıldızı Carlos Alcaraz ve geçen senenin finalisti Matteo Berrettini favoriler arasında. Wimbledon’da şampiyonluk rekoru halen sekiz şampiyonlukla efsane raket Roger Federer’de bulunurken, Djokovic bu sene de turnuvayı kazanırsa yedinci şampiyonluğunu ilan edecek.

Swiatek 35 maçlık galibiyet serisiyle korta çıkıyor

Kadınlarda ise dünyanın en iyisi Polonyalı raket Iga Swiatek, turnuvanın en önemli favori ismi. Swiatek, Wimbledon’a 35 maçlık bir galibiyet serisiyle geliyor. Ayrıca Wild Card’la turnuvaya davet edilen Serena Williams, Wimbledon’da 24. kez şampiyonluk mücadelesi verecek. Wimbledon tenis turnuvası, merkez korttaki ve farklı kortlardaki eş zamanlı nefes kesen karşılaşmalarla 28 Haziran – 10 Temmuz tarihleri arasında S Sport Plus’ta canlı yayınlanacak. S Sport Plus’ın çoklu izle özelliği ile merkez korttak ve farklı korttaki karşılaşmalar aynı anda izlenebilecek. Kullanıcılar S Sport Plus’la karşılaşmaları geniş ekran, bilgisayar, tablet ve cep telefonları üzerinden diledikleri yerde, diledikleri cihazdan takip edebilecekler.

Wimbledon’a Özel Kampanya

S Sport Plus’ta aktif üyeliği bulunmayan kullanıcılara yönelik S Sport Plus Wimbledon’a özel bir kampanya oluşturdu. WIMBLEDON kampanya koduyla ssportplus.com üzerinden başlatılacak üyeliklerde tenis severler S Sport Plus aylık pakete ilk ay %50 indirim avantajıyla üye olabilecekler.

S Sport Plus Hakkında

Saran Group bünyesinde yer alan S Sport Plus uygulaması, Euroleague, Serie A, La Liga, NBA, F1, F2, MotoGP, UFC, NHL ve NFL gibi dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını canlı yayın ve tekrar izle seçenekleriyle Internet üzerinden sporseverlerle buluşturuyor. Kullanıcılar izlemek istedikleri maç ya da yarış programını istedikleri yerde S Sport Plus’ın çoklu ekran teknolojisiyle izleyebiliyorlar.

S Sport Plus kullanıcıları, yayınları Samsung, LG, Vestel, Regal, Arçelik, Beko, Grundig, Altus, marka Smart TV’ler, Android TV işletim sistemli televizyonlar, Apple TV, Google Chromecast ve Xbox oyun konsolu üzerinden de doğrudan geniş ekranda izleyebildikleri gibi, ayrıca mobil cihazların AirPlay özelliği ile geniş ekran cihazlara yansıtarak da izleyebiliyorlar.

Kullanıcılar, S Sport Plus’ın “Tekrar İzle” özelliği sayesinde kaçırdıkları maçın tamamını, maç biter bitmez yeniden izleyebiliyorlar. “Önemli Anlar” özelliği ile kullanıcılar isterlerse maçın tamamının tekrarını ya da doğrudan maçların kritik anlarına gidip, kaçırdıkları maçın özetine ulaşabiliyorlar.

Ayrıca S Sport Plus üzerinden, S Sport, Sport2, NBA TV, EDGE TV, TayTV kanallarıyla Radyo Spor yayınlarını da takip edebilirsiniz.

Farklı spor branşlarında her ay 600 saatin üzerinde canlı yayın gerçekleştiren S Sport Plus’ta, “Çoklu İzleme” özelliğiyle 7 farklı canlı yayın, aynı ekran üzerinden kullanıcılar tarafından izlenebiliyor. Böylelikle hafta sonları aynı saatte yayınlanan maçları bir arada izleyebilmek kullanıcılara önemli bir konfor sağlıyor. S Sport Plus ile bir maçtan diğer maç yayına, istedikleri an istedikleri cihazda geçip, telefon, tablet, PC ya da TV cihazları üzerinden yayınları izleyebiliyorlar. S Sport Plus’ın kota dostu özellikleriyle de kullanıcılar yayın çözünürlüğünü diledikleri şekilde ayarlayarak, yayın kalitesini ve veri kullanımını kontrol edebiliyorlar.

S Sport Plus, üyelerinin artan içerik taleplerine, platforma dahil ettiği aksiyondan, maceraya, komediden bilim kurguya, gişe rekortmeni, bol ödüllü filmler ve sporcuların kariyer hikayelerini paylaştığı belgesellerle yanıt veriyor. S Sport Plus böylelikle kullanıcılara spor keyfinin yanında film keyfini de sunmuş oluyor.

Extreme sporlardan yelkene, rodeodan su sporlarına kadar pek çok alternatif branş ve spor belgesellerini üyelerine sunuyor. S Sport Plus, tüm sporseverleri sporun keyfini çıkarmaya davet ediyor.