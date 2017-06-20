Efsane futbolcu Maldini, ilk tenis turnuvasında !

Milan ve İtalyan futbolunun efsane savunma oyuncusu Paolo Maldini, tenis kariyerinde basamakları adım adım tırmanıyor.



İtalya Milli Takımı formasını 126 kez giyen Paolo Maldini futbolu bıraktıktan sonra başladığı tenis kariyerinde ilk kez profesyonel bir turnuvaya katılma vizesi aldı.

48 yaşındaki eski futbolcu 2009 yılında yeşil sahalardan emekli olmasının ardından tenis antrenmanlarına başladığı Stefano Landonio ile geride kalan yıllar içerisinde çiftler partneri oldu.

Challenger turnuvasına katılacak

Geçtiğimiz hafta eleme turnuvasında zafer yaşayan Maldini - Landonio ikilisi böylelikle 29 Haziran'da Milano'da düzenlenecek Aspria Tenis Turnuvası'nda katılmaya hak kazandı. Erkekler tenisindeki iki numaralı organizasyon olan ATP Challenger Tour takviminde yer alan turnuvada korta çıkacak Paolo Maldini, tenis kariyerinde ilk kez profesyonel seviyede mücadele etme deneyimi yaşayacak.

AC Milan'da geçirdiği 24 yıla 7 lig ve 5 Şampiyonlar Ligi zaferi sığdıran Maldini, ilk profesyonel turnuvası olacak Aspria'da toprak kortta mücadele verecek.