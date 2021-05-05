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Maçı kaybeden tenisçiye ''şaka gibi'' ödül

25 bin dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında rakibine yenilen Fransız sporcu Sara Cakarevic, maç sonrası hesabına 2 euro 25 cent yatırıldığını gördü. 'Ödülün' miktarıyla dalga geçen Cakarevic, sosyal medya hesabından 'bedava kahve için teşekkürler' mesajı paylaştı.

Dünya sıralamasında 410. sırada yer alan Fransız sporcu Sara Cakarevic, Uluslararası Tenis Federasyonu'nun 25 bin dolar ödüllü turnuvasında 291. sıradaki Arjantinli rakibi Paula Ormaechea'ya yenildi. 

Maç sonrası kazandığı ödül miktarını görmek için banka hesabına bakan Cakarevic, kendisine 2 euro 50 cent yatırıldığını gördü. 

Cakarevic, Twitter'dan banka hesabı ile 2 euro fotoğrafı paylaşarak, "Bedava kahve için teşekkürler ITF. (Banka) bana 25 cent'imi vermedi. Dünya 291'incisine karşı üçüncü sette 8-10 kaybettiğinizde olan budur" dedi. 

 

Etiketler Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Para ödülü Tenis
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