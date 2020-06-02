Saran Medya'nın düzenlediği Kadınlar Tenis Turnuvası başlıyor

Covid-19 salgını tüm dünyayı birçok alanda etkisi altına alırken, spor dünyasını da ciddi anlamda etkiledi. Canlı spor etkinliklerinin neredeyse tamamı askıya alındı. Avrupa futbol ligleri yavaş yavaş geri dönerken, diğer spor branşları henüz tekrar başlamadı. Askıya alınan canlı spor etkinliklerinden biri de tenis turnuvaları oldu. Bu süreçler yaşanırken, Saran Medya tenis severleri heyecanlandıran bir haberi açıkladı. Saran Medya’nın 3-6 Haziran tarihleri arasında, Çekya’nın başkenti Prag’ta düzenleyeceği turnuvada dünya 3 numarası Karolína Plíšková’nın yanı sıra 2019 Rolland Garros finalisti Marketa Vondroiusova, Karolina Muchova, Katerina Siniakova, Barbora Strycova ve Kristyna Pliskova yer alıyor.

Dünya 3 numarası ve Sport2Life elçisi Karolina Pliskova konuyla ilgili şunları söyledi: “Avrupa’nın en iyi oyuncuları ile bir kez daha, kendi ülkemde karşılaşmayı ve bu turnuvanın başlamasını heyecanla bekliyorum. Zorunlu olarak verilen aranın ardından, dünyanın dört bir yanındaki tenis severleri kadınlar tenisi ile tekrar buluşturmak muhteşem olacak. Özellikle de Fransız Açık’ın oynanması planlanan tarihte ve yine Fransız Açık gibi toprak zeminde”.

Turnuva, grup maçları ve final maçı şeklinde oynanacak. 6 Haziran Cumartesi saat 19:00’da ise final karşılaşması yapılacak. Turnuvanın tüm maçları Türkiye’de S Sport’tan canlı olarak yayınlanacak. S Sport Digiturk 85. kanal, D-Smart 78. kanal TV + 77. Kanal ve Tivibu 74. Kanal, Kablo TV 240. Kanal ve Vodafone TV 11. Kanalda sporseverlerle buluşuyor

Saran Medya’nın yanı sıra Sport2Life girişiminin de sponsor olduğu etkinlikte Covid-19 önlemleri kapsamında seyirciler stadyuma alınmayacak, sosyal mesafe kurallarına uyulacak, oyuncular karşılaşmanın öncesi ve sonrasında el sıkışmayacak.