Tenis maçında Nazi sloganı !

Stockholm’de devam eden İsveç Açık Tenis Turnuvası’na ırkçı bir eylem damga vurdu. Tek erkekler yarı finalinde Fernando Verdasco ve David Ferrer’i bir araya getiren müsabakanın ikinci setinde korta giren bir izleyici Nazi sloganı attı.
İskandinavya’da örgütlenen Kuzey Direniş Hareketi (The Nordic Resistance Movement) üyesi olduğu krem rengi pantolonu ve üzerinde “Revolution (Devrim)” yazan siyah tişörtünden anlaşılan ırkçı eylemci yumruğunu havaya kaldırarak ünlü Nazi sloganı ‘Seig Heil!’ın İsveççesi olan “Hell Seger!” şeklinde bağırdı.