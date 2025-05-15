  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Trabzonspor madalya almaya çıkmadı

Trabzonspor madalya almaya çıkmadı

Trabzonspor madalya almaya çıkmadı
Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenen Galatasaray kupayı kazanan taraf olurken, Trabzonsporlu futbolcular kupa töreni öncesinde madalyalarını almaya çıkmadı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Gaziantep Stadyumu’nda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrılarak Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, toplamda 19. kez kupayı müzesine götürdü. 

Maçın ardından ise Trabzonspor kupa seremonisinde yer almaması dikkat çekti. 

text-ad
Etiketler Trabzonspor Galatasaray kupa seranomi madalya tören
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Küçük yatırımcı şokta... Altın dibi gördü: Güvenli liman 1 ayın dibinde! Küçük yatırımcı şokta... Altın dibi gördü: Güvenli liman 1 ayın dibinde! Trafikteki aşırı hız cezası için emsal iptal kararı! Trafikteki aşırı hız cezası için emsal iptal kararı! Bir anda bastıran dolu yağışı ve yağmur depremzede şehrimizi yuttu... Bir anda bastıran dolu yağışı ve yağmur depremzede şehrimizi yuttu... Antalya'daki korku evinde büyük kabus: Yaralılar var! Antalya'daki korku evinde büyük kabus: Yaralılar var! TikTok fenomeni kadın sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada öldürüldü TikTok fenomeni kadın sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada öldürüldü İstanbul’da suya yüzde 10 zam geldi! İstanbul’da suya yüzde 10 zam geldi! Hadise ile Seda Bakan'ın arasına kara kedi girdi Hadise ile Seda Bakan'ın arasına kara kedi girdi Heimlich manevrası anaokulunda bir miniği hayatını kurtardı Heimlich manevrası anaokulunda bir miniği hayatını kurtardı Maçın oyuncusu seçilen Victor Osimhen'den transfer açıklaması Maçın oyuncusu seçilen Victor Osimhen'den transfer açıklaması Önce yağmur ardından bahar... Gelmek bilmeye yaz havası sonunda geliyor... Önce yağmur ardından bahar... Gelmek bilmeye yaz havası sonunda geliyor...
Zam'aydın araç sahipleri, Zam'aydın Türkiyem! Akaryakıtta haftanın 2. zammı geldi! Zam'aydın araç sahipleri, Zam'aydın Türkiyem! Akaryakıtta haftanın 2. zammı geldi! ABD'den Türkiye'ye toplam 304,1 milyon dolarlık füze satışına onay ABD'den Türkiye'ye toplam 304,1 milyon dolarlık füze satışına onay Genç kadının şüpheli ölümü: Cinayet mi, kaza mı, intihar mı ? Genç kadının şüpheli ölümü: Cinayet mi, kaza mı, intihar mı ? Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray oldu! Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray oldu! Trump'ın ardından Putin de açıkladı: O da İstanbul'a gelmiyor! Trump'ın ardından Putin de açıkladı: O da İstanbul'a gelmiyor! Bu sefer de CHP'li milletvekilini öldürdüler: ''Ölüm haberimi okumak büyük bir ayrıcalıkmış'' Bu sefer de CHP'li milletvekilini öldürdüler: ''Ölüm haberimi okumak büyük bir ayrıcalıkmış'' Bakan Tekin'e ''megaloman, ahlaksız, terörist'' davası Bakan Tekin'e ''megaloman, ahlaksız, terörist'' davası Tam 7 ton ''tarihi geçmiş'' peynir ele geçirildi... Tam 7 ton ''tarihi geçmiş'' peynir ele geçirildi... Survivor'da Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya ile tartışan İsmail Balaban'ın cezasını açıkladı Survivor'da Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya ile tartışan İsmail Balaban'ın cezasını açıkladı