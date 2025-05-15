Trabzonspor madalya almaya çıkmadı
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenen Galatasaray kupayı kazanan taraf olurken, Trabzonsporlu futbolcular kupa töreni öncesinde madalyalarını almaya çıkmadı.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Gaziantep Stadyumu’nda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrılarak Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, toplamda 19. kez kupayı müzesine götürdü.
Maçın ardından ise Trabzonspor kupa seremonisinde yer almaması dikkat çekti.
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