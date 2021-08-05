  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Türk Mili Takımı olimpiyatlardan diskalifiye edildi

Türk Mili Takımı olimpiyatlardan diskalifiye edildi

Türk Mili Takımı olimpiyatlardan diskalifiye edildi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 13. gününde Türk Milli Takımı, erkekler 4×100 metre bayrak yarışı elemelerinde diskalifiye edilerek finale kalamadı.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda atletizmde final müsabakaları devam etti.

Erkekler 4×100 metre bayrak elemelerinde Ertan Özkan, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer ve Ramil Guliyev’den oluşan Türk Milli Takımı, ikinci seride yarıştı.

Yarışı 39 saniyede bitiren milliler, bu sezonki en iyi derecelerine imza atmasına rağmen serisinde sonuncu oldu. Yarış sonrasında yapılan kontrollerde millilerin ilk bayrak değişimi sırasında geçiş kurallarını çiğnediği gerekçesiyle diskalifiye edildi.

Aynı seride 38.10’luk derece yapan ve 6. olan ABD de elenerek büyük bir sürpriz yaşattı.

Etiketler Türk Mili Takımı tokyo olimpiyatları olimpiyat diskalifiye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Milaslılar yangın bölgesinden askeri gemi ile tahliye edildiler
Dolar, Euro, Sterlin, Gümüş ve Altın... Piyasalar zirveye demirledi
Erdoğan'ın ''yangın olur da canlı yanmaz mı'' açıklamasına sert tepki
Pandemi üniversite tercihlerini de değiştirdi
Tüyler ürperten olay: Masada arkadaşının kadavrasını gören tıp öğrencisi...
İstanbul'da dehşet! Öldürene kadar yerden yere vurdu
Yağışlı hava geri geliyor... Kötü haber: Orman yangını bölgeleri hariç!
Orman yangınlarıyla savaşan görevlilerin içme suyunu çöpe attılar
Cennetten konteynere... Orman yangınlarında evi yananlar burada kalacak
Pikachu'yla tanınan ünlü çizer annesine tecavüzden tutuklandı