Erdoğan'dan ''Filenin Efelerine'' tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Avrupa Altın Ligi'nde 3'üncü kez şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek 3'üncü kez şampiyonluğa ulaşan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı, 'Filenin Efeleri'ni yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
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