Fenerbahçe Alagöz Holding, Euroleague Kadınlar’da finale yükseldi

Fenerbahçe Alagöz Holding, EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final’in ilk yarı final karşılaşmasında İtalyan ekibi Beretta Familia Schio’yu 77-70 mağlup ederek finale yükseldi.

Çekya’nın başkenti Prag’ta bulunan Kralovka Arena’da oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe, Olcay Çakır Turgut, Kayla McBride, Alina Iagupova, Emma Meesseman, Breanna Stewart ilk 5’iyle başlarken; İtalyan ekibinin ilk 5’i ise Costanza Verona, Marina Mabrey, Rhyne Howard, Jasmine Keys, Astou Ndour’dan oluştu. Karşılaşmaya iki takım da karşılıklı top kayıpları yaparak başladı. Hücumda Stewart’ın devreye girmesiyle üstünlüğü eline alan Fenerbahçe, ilk 5 dakikayı 10-7 önde geçti. Bu dakikadan sonra hücumda daha etkili bir görüntü çizen Schio, karşılaşmanın son 3 dakikasına 7-0 seri yakalarak 14-10 önde girdi. Periyodun son 1 dakikasını Keys’in skorer oyunuyla daha iyi geçen Schio, ilk periyodu 21-16 önde tamamladı.

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İkinci periyoda daha iyi bir giriş yapan Fenerbahçe, Vandersloot ve Stewart ile etkili oldu ve periyodun bitimine 7.50 kala skorda dengeyi yakalayarak rakibine molayı aldırdı: 24-24. Üç sayı çizgisinin gerisinden yüzdesiz bir görüntü çizen Fenerbahçe, Stewart’ın skorer oyunuyla skora tutundu. İlk yarıda 6 üç sayılık isabet bulan Schio ise ilk yarıyı 40-36 önde bitirdi.

Üçüncü periyoda Sabally’nin hücumda etkili oyunuyla başlayan Fenerbahçe, periyodun bitimine 7.50 kala skorda eşitliği yakaladı: 43-43. Savunmada rakibine kolay atış şansı vermeyen sarı-lacivertli ekip, periyodun ilerleyen bölümünde pota altından bulduğu sayılarla farkı açmayı başardı ve son 4 dakikaya 7 sayı farkla önde girdi: 55-48. Kalan bölümde farkı koruyan Fenerbahçe, son periyoda 61-54 önde girdi.

Son periyoda da hücumda daha etkili başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Farklı oyuncularından bu periyotta skor bulan sarı-lacivertli ekip, karşılaşmanın bitimine 6.46 kala farkı 13’e kadar çıkardı: 69-56. Bu dakikadan sonra toparlanan Schio, 3 dakikada 10-2 seri yakalayarak farkı 5’e kadar indirdi: 71-66. Kalan bölümde farkı korumayı başaran sarı-lacivetli ekip, parkeden 77-70 galip ayrılarak finale adını yazdırdı.

FENERBAHÇE’NİN 5’İNCİ FİNALİ

EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final’in ilk yarı final maçında Familia Schio’yu mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, tarihinde 5’inci kez bu organizasyonda finale yükselme başarısı gösterdi. Sarı-lacivertli ekip daha önce, 2012-13, 2013-14, 2016-17 ve 2021-22 sezonlarında finale yükselmiş ancak kupayı kazanmayı başaramamıştı.

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Öte yandan Fenerbahçe’nin finaldeki rakibi ise ev sahibi USK Praha – ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi eşleşmesinin galibi olacak. Organizasyonda final maçı, 16 Nisan Pazar günü TSİ 21.00’de oynanacak.

SALON: Kralovka Arena

HAKEMLER: Viola Györgyi, Gatis Salins, Martin Vulic

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Olcay Çakır Turgut, McBride 2, Iagupova 12, Meesseman 13, Stewart 24, Vandersloot 11, Sabally 13, Alperi Onar 2, Stokes, Raca

BERETTA FAMILIA SCHIO: Verona 6, Mabrey 11, Howard 8, Keys 19, Ndour 7, Sottana 5, Sventoraite 6, Mestdagh 5, Crippa, Bestagno 3

1’İNCİ PERİYOT: 16-21

İLK YARI: 36-40

3’ÜNCÜ PERİYOT: 61-54