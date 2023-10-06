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Filenin Efeleri Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti

Filenin Efeleri Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti
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Paris Olimpiyatları'nda yarışan A Milli Erkek Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki 5. maçında Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti. Filenin Efeleri'nin bir sonraki maçı, yarın 04.00'te Mısır ile yapılacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'nın başkenti Tokyo'da oynanan 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'ndaki 5. maçında Finlandiya ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan milliler, 25-22 ve 25-23'lük sonuçlarla setlerde 2-0 öne geçti. Maçtan kopmayan Finlandiya, üçüncü ve dördüncü seti 25-23 alarak karşılaşmayı karar setine taşıdı. Karar setini 15-8 kazanan A Milli Takım, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye gruptaki 2. galibiyetini elde etti. Finlandiya ise elemelerdeki 5. maçını da kaybetti.

Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, Paris 2024'e katılma hakkı elde edecek.

Grupta ilk 2'de yer alma şansı bulunmayan Türkiye, 6. maçını yarın TSİ 04.00'te Mısır ile yapacak.

 

Etiketler Filenin Efeleri a milli erkek voleybol takımı finlandiya maç sonucu
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