Filenin Efeleri Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti
Paris Olimpiyatları'nda yarışan A Milli Erkek Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki 5. maçında Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti. Filenin Efeleri'nin bir sonraki maçı, yarın 04.00'te Mısır ile yapılacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'nın başkenti Tokyo'da oynanan 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'ndaki 5. maçında Finlandiya ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya iyi başlayan milliler, 25-22 ve 25-23'lük sonuçlarla setlerde 2-0 öne geçti. Maçtan kopmayan Finlandiya, üçüncü ve dördüncü seti 25-23 alarak karşılaşmayı karar setine taşıdı. Karar setini 15-8 kazanan A Milli Takım, sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Türkiye gruptaki 2. galibiyetini elde etti. Finlandiya ise elemelerdeki 5. maçını da kaybetti.
Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, Paris 2024'e katılma hakkı elde edecek.
Grupta ilk 2'de yer alma şansı bulunmayan Türkiye, 6. maçını yarın TSİ 04.00'te Mısır ile yapacak.
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