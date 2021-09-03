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Filenin Sultanları sahada: Yarı final maçı başladı

Filenin Sultanları sahada: Yarı final maçı başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı final maçında son şampiyon Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında son şampiyon Sırbistan ile karşılaşıyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanan müsabaka, saat 18.00'de başladı.

 

SULTANLARIN YOLCULUĞU
"Filenin Sultanları" şampiyonada oynadığı 7 maçı kazanarak yarı finale yükseldi. Milliler, Romanya'da oynadığı grup müsabakalarında ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Ukrayna'yı mağlup etti. 8'li finallerde Çekya'ya üstünlük kuran ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde ise Polonya'yı mağlup etti. Milli takım, bu müsabakaların 5'ini 3-0, 2'sini ise 3-1'lik skorlarla kazandı.


A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan'a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefliyor.

Etiketler filenin sultanları maç yarı final
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