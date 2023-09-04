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Filenin Sultanları'na İstanbul'da coşkulu karşılama

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2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'a geldi.

Organizasyonun düzenlendiği Belçika’nın başkenti Brüksel’den yola çıkıp İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçak, bir havacılık geleneği olan 'su tagı'yla karşılandı. Filenin Sultanları'nı taşıyan uçağa itfaiye araçlarının sirenleriyle karşılama de yapılırken, sonrasında Türk bayraklarıyla donatılmış 'follow me' araçları eşlik etti.

Uçaktan inerek otobüse binen milliler, havalimanının VIP bölümüne doğru yola çıktı.

Etiketler filenin sultanları a milli kadın voleybol takımı şampiyon
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