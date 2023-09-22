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Filenin Sultanları'nın zaferi boğazda köprülerde

Filenin Sultanları'nın zaferi boğazda köprülerde
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FIVB Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olarak dünya sıralamasında 1 numaraya yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluk fotoğrafının yer aldığı bayraklar, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.

Önce FIVB Milletler Ligi ardından da Avrupa şampiyonu olan dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluk bayrağı, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.

Bayrağın üzerinde "2 kupa 1 şampiyon" yazısı yer aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olarak dünya 1 numarası olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın bayrağı İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı. Filenin Sultanları'nın '2 Kupa 1 Şampiyon' yazılı bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde dalgalanıyor" ifadeleri yer aldı.

 

Etiketler FIVB Milletler Ligi Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı filenin sultanları
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