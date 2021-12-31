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Naz Aydemir Akyol milli takıma veda etti

Naz Aydemir Akyol milli takıma veda etti

Fenerbahçe Opet forması giyen milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol, milli takımı bıraktığını açıkladı.

Türk voleyboluna yıllardır hizmet veren 31 yaşındaki pasör oyuncu Naz Aydemir Akyol, Filenin Sultanları'na veda ettiğini duyurdu.

Naz, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Birlikte geçirdiğimiz çok zor bir yılın son dakikalarına girerken tüm kalbimle ülkemiz ve tüm dünyamız için sağlık eşit yaşam ve eğitim hakkı, çocuklarımız için umut dolu bir dünya diliyorum. 2022’ye sayılı dakikalar kala kendi spor hayatımla ilgili bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Benim için 2004 yılından bu yana çok büyük bir gururla taşıdığım milli formama artık veda vakti. 17 sene boyunca çalışma fırsatı bulduğum federasyon başkanları ve yöneticilerime, teknik ekip, sağlık ekibi ve gururla formayı birlikte terlettiğim takım arkadaşlarıma; Pamir’in doğumundan sonra bana her türlü imkanı ve kolaylığı sağlayan federasyon başkanımız Mehmet Akif Üstündağ ve yönetim kuruluna; her maçımızda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Türk halkına her şey için çok teşekkür ederim.”

 

DHA

Etiketler naz aydemir akyol milli takım
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