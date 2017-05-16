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  4. 16 Mayıs 2017 20:12

Neslihan Demir Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, milli voleybolcu Neslihan Demir Güler'i transfer ettiklerini açıkladı.

Neslihan Demir Galatasaray'da
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Galatasaray voleybol takımı önemli bir transfere imza attı. Sarı kırmızılılar, Neslihan Demir Güler ile anlaştıklarını resmi siteden duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Türk kadın voleybolunun son dönemdeki en büyük yıldızlarından Neslihan Demir Güler Galatasaray'da!

1982 doğumlu pasör çaprazı 1995'te Eskişehir DSİ'de başladığı profesyonel kariyerinde Yeşilyurt, Vakıfbank, Tenerife ve Eczacıbaşı formaları ile 12 kupa kazandı.

Türkiye Milli Takımı ile 100'den fazla maça çıkan Neslihan, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda Türk kafilesinin önünde bayrak taşımıştı. 2003'te Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan milli takımın parçası olan Neslihan 18 kez bireysel ödüle de layık görüldü.

Neslihan Demir Güler'e sarı kırmızı forma altında nice başarılar dileriz."

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