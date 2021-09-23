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  4. Selimiye’de plaj voleybolu heyecanı başlıyor

Selimiye’de plaj voleybolu heyecanı başlıyor

Marmaris turizminin son yıllardaki parlayan yıldızı Selimiye ilk kez bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Selimiye Plaj Voleybolu turnuvası 30 Eylül-3 Ekim tarihinde düzenlenecek.

Denizi ve sakinliğiyle yerli pazarın Marmaris’teki gözdelerinden biri olan Selimiye turizm sezonunu bir voleybol turnuvasıyla sürdürecek.

Marmaris Belediyesi ve Marmaris Belediyespor’un birlikte düzenlediği plaj voleybolu turnuvasıyla Sığ Liman bölgesinde bir ilk yaşanacak.

Daha önce Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen Sığ Liman plajı, gündüz karşılaşmalara geceyse farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak.

İletişim sponsorlarının Haber3.com, Ajansspor.com ve Radyospor'un olduğu turnuva kapsamında 20 yaş üstü 16 takım mücadele edecek. 28 Eylül’e kadar kayıtların süreceği ücretsiz turnuva hakkında detaylı bilgi ve başvuru için 05553126210 numaralı telefon aranabilir.

Etiketler plaj voleybolu Marmaris Selimiye Marmaris Belediyesi Marmaris Belediyespor
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