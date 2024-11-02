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VakıfBank, Fenerbahçe'nin serisini sonlandırdı

VakıfBank, Fenerbahçe'nin serisini sonlandırdı
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında VakıfBank evinde Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti.

Vodafone Sultanlar Ligi’nde bu sezonun ilk 6 haftasını kayıpsız geçen Fenerbahçe Medicana, 7’nci hafta maçında güçlü rakibi VakıfBank’a misafir oldu.

Oldukça çekişmeli geçen maçın 5’inci ve son setinde de daha az hata yapan VakıfBank seti 15-10 alarak maçtan de 3-2 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Fenerbahçe ligdeki ilk mağlubiyetini alırken VakıfBank da 7’nci maçında 6’ncı galibiyetini aldı.

 Fenerbahçe, bu maça kadar ligdeki tüm maçlarını 3-0 kazanmıştı.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

VakıfBank: Bosetti, Zehra Güneş, Van Ryk, Markova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan (Aylin Acar, Ayça Aykaç, Frantti, Derya Cebecioğlu, Xinyue, Bahar Akbay)

Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Drca, Ana Cristina, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken (Gizem Örge, Özlem Güven, Arelya Karasoy, Vuchkova, Vasileva, Liza Safranova)

Setler: 25-23, 14-25, 23-25, 25-17, 15-10

Süre : 125 dakika (26, 21, 35, 24, 19)

Etiketler Fenerbahçe VakıfBank fenerbahçe medicana vodafone sultanlar ligi Sultanlar Ligi
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