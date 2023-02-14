Zehra Güneş'ten yardım kampanyası!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası voleybol dünyası da yardıma koştu.

6 Şubat günü meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem toplam 10 ilde yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş merkezli afetin ardından bölge halkı için yardım kampanyaları başladı. Eski Fenerbahçeli voleybolcu Kim Yeon-Koung, Zehra Güneş ve Ana Beatriz gibi isimler yardıma katıldı.

16 VOLEYBOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Adıyaman'da konakladıkları otel enkazında kalan Kuzey Kıbrıslı voleybol takımından kötü haber geldi. Türkiye Voleybol Federasyodnu (TVF), enkazda kalan 16 sporcunun yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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Öte yandan TVF, depremde hayatını kaybeden Adıyaman Gençlerbirliği sporcularından Gamze Naz Cücük ve Emine Arslan ile Malatya BBSK oyuncularından Emincan Kocabaş için taziye mesajı yayımladı.

ZEHRA GÜNEŞ ÖN AYAK OLDU

Voleybol camiasının önemli isimleri depremzedeler için harekete geçti. Filenin Sultanları ve VakıfBank'ın önemli ismi Zehra Güneş yarım kampanyalarına ön ayak olan isimler arasında yer aldı. Instagram'da 2.4 milyon takipçisi bulunan Zehra paylaşımlarıyla depreme dikkat çekmeye devam ediyor.