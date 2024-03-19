ABD, yapay zeka yol haritasını açıkladı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Avrupa Birliği'nin yapay zeka mevzuatını benimsemesinin ardından, güvenlik, uyuşturucu kontrolü, göç ve çocuk istismarı alanlarında yeni bir yapay zeka yol haritasını kamuoyuna duyurdu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) AB’nin yapay zeka yasasını kabul etmesinin ardından dün yaptığı açıklamada 2024 ‘yapay zeka yol haritasını’ duyurdu. ABD, yapay zekayı güvenlik, uyuşturucu madde ile savaş, düzensiz göç ve çocuk istismarını kapsayan üç yeni pilot projede kullanacağını açıkladı.

DHS, yapay zekanın kullanımına ilişkin yeni bir yol haritası çizdiklerini belirterek kullanımların üç yeni pilot proje ile belirli alanlarda faaliyet göstereceğine dikkat çekti. DHS,“Pilot projeler kapsamında Güvenlik Soruşturmaları (HSI), fentanilin tespitine ve çocukların cinsel istismarıyla mücadeleyle ilgili soruşturmaların verimliliğinin artırılmasına odaklanan soruşturma süreçlerini geliştirmek için yapay zekayı test edecek. Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), toplulukların dayanıklılık oluşturmak ve riskleri en aza indirmek için tehlike azaltma planları planlamasına ve geliştirmesine yardımcı olmak için yapay zekayı kullanacak. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), göçmenlik memurlarının eğitimini iyileştirmek için yapay zekayı kullanacak” dedi.

“UYUŞTURUCU MADDE VE ÇOCUK İSTİSMARI SUÇLARININ TESPİTİNDE KULLANILACAK”

Farklı kamu kurumlarında kullanılması ön görülen yapay zeka sistemlerinin ilk olarak, çocuk istismarı ve uyuşturucu madde soruşturmalarında, doğal afet ve acil durumlarda iletişimin sağlanmasında ve göçmenlik hizmetlerinde kullanılacağı belirtildi. DHS yapay zeka ile geliştirmeyi hedeflediği uygulamaları 2023’de Bakanlık bünyesinde kurulan ‘Yapay Zeka Görev Gücü’ koordinatörlüğü ile gerçekleştireceğini ifade etti.

AB PARLAMENTOSU, YAPAY ZEKA YASASINI KABUL ETMİŞTİ

Avrupa Birliği Parlamentosu, 13 Mart’ta Yapay Zeka Yasası’nı oylayarak kabul etmişti. Yasada, biyometrik tanımlama sistemlerinin kullanımına ilişkin sınırlamalar dahil yapay zekaya dair bazı önlemler yer almıştı. Yasada, hassas özelliklere dayalı biyometrik kategorizasyon sistemleri ve yüz tanıma veritabanları oluşturmak için internetten veya güvenlik kamerası görüntülerinden yüz görüntülerinin hedeflenmemiş bir şekilde toplanması dahil vatandaşların haklarını tehdit eden yapay zeka uygulamalarını yasaklandığı belirtilmişti.