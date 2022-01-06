Akvaryum balıklarına araba kullandırdılar

İsrail'de yapılan araştırmada, akvaryum balıklarının bir hedefe ulaşma konusunda mekansal duyarlılık ve sürüş yeteneği geliştirebildiğini ortaya çıkardı.

İsrail Ben-Gurion Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bir akvaryum balığına 'FOV - Balık Kumandalı Araç' ismini verdikleri cihazı kullanmayı öğrettiklerini ve böylelikle balığın 'sürüş yeteneği ve mekansal farkındalığının' geliştiğinin kanıtlandığını açıkladı.

Hakemli bilimsel dergi Behavioral Brain Research'te yayınlanan çalışmaya göre, araştırmacılar balıkları, hareketlerini izleyen bir kamera ve bilgisayar sistemi tarafından yönlendirilen tekerlekli bir aparata bağlı olacak şekilde bir akvaryuma yerleştirdi.

Kurulan sistemle, balık akvaryum içerisinde hangi yöne ilerlediyse, aracın da o yönde ilerlemesinin sağlandığı belirtildi.

Hedefe ulaşma hızını 60 saniyeye kadar indirdiler

Hazırlanan deneyde ise, balıklar odanın çeşitli noktalarında kırmızı çizgiyle işaretlenen bölgelere ulaştıklarında yiyecekle ödüllendirildiler. Bu durum, balıkların engelleri aşmasında ve başlarda 30 dakika süren yolculuklarını 60 saniyeye kadar indirip hedeflerine ulaşabilmelerine yol açtı.

Çalışmayla birlikte, genellikle küçük beyin boyutlarıyla ilişkilendirilen balıkların, uyum ve adaptasyon konularında en zeki memelilerle bile benzer hızlarda öğrenebildikleri gösterildi.