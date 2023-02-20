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Apple çok sayıda çalışanını işten çıkartıyor

Apple çok sayıda çalışanını işten çıkartıyor
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Ekonomik sarsıntıları en az zararla atlatmaya çalışan Apple, işten çıkarma akımına katılan son şirket oldu.

Ülkeleri etkisi altına alan enerji krizi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok şirket, 2022 yılında işten çıkarma politikalarına başvurdu.

Bazı işverenlerin, yaklaşan zorlu ekonomik döneme hazırlanmak için iş gücünü küçültmesiyle, işten çıkarmalara Amerikan teknoloji şirketleri öncülük etti.

Analistler, büyük ABD teknoloji firmalarının, önümüzdeki birkaç ay boyunca daha fazla kişiyi işten çıkarmasını bekliyor.

Apple da işten çıkarma kervanına katıldı
Ekonomik sarsıntıları en az zararla atlatmaya çalışan Apple, çok sayıda sözleşmeli çalışanını işten çıkardı..

The New York Post'un haberine göre, dış kurumlar tarafından işe alınan ve projelerde Apple’ın personeliyle birlikte çalışan kişiler işten çıkarıldı. Apple, söz konusu kişilerin sözleşme bitiş tarihlerini beklemedi.

Apple'ın, teknik destek ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda görev yapan çok sayıda sözleşmeli çalışanı olduğu söyleniyor. 

Tim Cook son çare demişti
Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Apple CEO'su Tim Cook, maliyetleri yönetebilmek için farklı yollar uygulamaya koyacaklarını ve işten çıkarmaların son çare olacağını belirtmişti.

Etiketler apple işten çıkarma
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