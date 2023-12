Apple duyurdu: 2,6 milyar adet kişisel bilgi çalındı

Teknoloji devi Apple, son 10 yılda veri ihlali olaylarının 3'e katladığını belirterek sadece son 2 yılda 2,6 milyar kişinin kişisel verilerinin çalındığını duyurdu.

Teknoloji şirketi Apple, toplam veri ihlali sayısının son 10 yılda üç kattan fazla artarken, son iki yılda 2,6 milyar kişisel kaydın çalındığını belirtti.

Apple, kullanıcıların kişisel bilgilerini yedeklerken şifreleyen iCloud için İleri Düzey Veri Koruma'yla yeni şifreleme araçlarını geçen yıl tanıtmıştı.

MESAJLARI OKUMASINI DA ZORLAŞTIRDI

Fakat şifrelemenin son yıllarda tartışmalara yol açtığı da görülüyor. Bu ekstra güvenlik, istihbarat kurumlarıyla kolluk kuvvetlerinin suçların ayrıntılarını içerebilecek mesajları okumasını da zorlaştırdığından bazı hükümetlerin eleştirilerine neden oluyor.

Independent'ın aktardığına göre Apple'ın yazılım başkanı Craig Federighi, "Kötü niyetli kişiler tüketici verilerini çalmak için daha yaratıcı ve etkili yollar bulmaya muazzam miktarda zaman ve kaynak harcamaya devam ediyor ve biz de onları durdurma çabalarımıza ara vermeyeceğiz" diyor.

FİDYE YAZILIM SALDIRILARI

Apple'ın "The Continued Threat to Personal Data: Key Factors Behind the 2023 Increase" isimli raporunda bu artışın büyük bir kısmının, fidye yazılımı çetelerinin ve eşgüdümlü kampanyaların kullanıcıların verilerini daha fazla hedef almasından kaynaklandığı belirtiliyor. Fidye yazılımı saldırılarında hackerlar kişisel verileri ya da cihazlara erişim yetkisini çalarak bunları geri almak isteyen mağdurları ödeme yapmaya zorluyor.

Rapor, bu yılın ilk 9 ayında, geçen yılın tamamından neredeyse yüzde 70 daha fazla saldırı gerçekleştiğini ortaya koyuyor.