Silinen verilerinizi anında kurtarın

Örneğin; artık fotoğraf çekiyoruz ve çektiğimiz fotoğraflarımız bir fotoğraf kağıdından ziyade; bilgisayarlarımızda, telefonlarımızda, USB belleklerimizde ya da tabletlerimizde kayıtlı olarak kalıyor. Fotoğraflarımızdan ziyade artık işlerimizi de online olarak gerçekleştirmekteyiz. Belki de işimiz için çok önemli olan belgeler, bilgisayarımızda birer sanal dosya olarak kayıtlı kalıyor. Bizler için önem arz eden bu belgeler, fotoğraflar kısaca dijital veri olarak adlandırılmaktadır. Dijital verilerin kaybolması, silinmesi ise; hatıralarımızın yok olması, önemli işlerimizin sekteye uğraması anlamını taşımaktadır. Oysa gelişen teknoloji ve yazılımları kullanırsak, tüm bu sıkıntılardan kurtulabiliriz. Artık verileriniz kaybolduğunda dert etmenize, stres yaşamanıza gerek yok. Silinen verileri birkaç küçük adımla geri alabilirsiniz.

Silinen Verilerimi Kurtarabilir Miyim?

Bilgisayarlarınızda ya da diğer dijital cihazlarınızda yer alan e-postalarınızı, resimlerinizi, belgelerinizi, hesaplarınızı yanlışlıkla farkında olmadan silmeniz halinde silinen bu verilerinizi kolayca kurtarmanız mümkündür. Aşağıda sıraladığımız dosyalardan biri silindiyse pişmanlık yaşamanıza gerek yok. Kolayca verilerinizi tamamen silinmiş durumda olsalar bile geri alabilirsiniz:

Günümüzde yaşadığımız çağ, artık dijital online hizmetlerin bulunduğu bir sanal çağdır. Bu çağ içerisinde yaşam tarzımız ve kullandığımız yöntemler de değişiklik göstermektedir.

- "JPG, PNG, JPEG, GİF" gibi uzantılara sahip resim dosyaları,

- "MP3, WAV, RMX, MİD" gibi uzantılara sahip ses dosyaları,

- "DOC, PPT, PDF, ZİP" gibi uzantılara sahip belge dosyaları,

- "MP4, MOV, FLV, AVİ" gibi uzantılara sahip video dosyaları,

- "PST" uzantısına sahip E-Postaları

Kolayca kurtarmanız ve geri almanız mümkündür.

Hangi Cihazda Silinen Verilerimi Kurtarabilirim?

Silinen verilerinizi geri almak için cihaz açısından herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

- Windows ya da MAC işletim sistemine sahip bilgisayarlardaki silinen verileri kurtarabilirsiniz.

- SD Kart içerisinde yer alan ve kaybolan verileri geri alabilirsiniz.

- Disk veya USB Bellek içinde silinen bilgileriniz için verileri kurtarma işlemi yapabilirsiniz.

- Android işletim sistemine sahip telefon veya tabletleriniz için veri kurtarma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Silinen Verilerimi Nasıl Kurtarabilirim?

Yukarıda sıraladığımız cihazlarınızdan silinen verilerinizi geri alabilmek için Windows ya da MAC işletim sistemine sahip bir bilgisayarınız bulunmalıdır. Bu bilgisayarınıza EaseUS Data Recovery Wizard programını indirerek adımları izleyip kurulumu gerçekleştirmelisiniz. Free Trial seçeneği üzerinden ücretsiz indirerek Türkçe adımları takip edip kurulumu sağlayınız.

- Bilgisayar Yerel Disk Verilerini Kurtarmak

Bilgisayarınızdaki silinen verileri kurtarmak için programa tıklayın ve hangi hafızadan veri kurtarmak isterseniz o hafızaya gelerek Tara seçeneğine tıklayın.

Karşınıza açılan yeni ekranda sağ altta Kurtar butonu yer almaktadır. Bu butona tıklayın. Daha sonra sizden lisans anahtarı isteyen kutucuk gelecektir. Buradan Satın Al diyerek lisans anahtarını satın alıp bu bölüme girebilirsiniz. Ardından kurtarma işlemi başarıyla gerçekleşecektir.

- USB Bellekteki Verileri Kurtarmak

USB belleğinizdeki silinen verilerinizi kurtarmak için bilgisayarınıza USB belleği takın ve az önceki adımları kullanarak indirdiğiniz programa girerek USB belleğinizi görmesini sağlayın. Bellek içerisine girerek Kurtar butonuna tıklayıp Lisans anahtarını girerek kurtarmayı gerçekleştirebilirsiniz.

- SD Karttaki Verileri Kurtarmak

SD karttaki verilerinizi kurtarmak için kartınızı hafıza okuyucuya takınız. Hafıza okuyucu da bilgisayarınıza takarak bilgisayarınızdaki programa giriş yapınız. Kartınıza bilgisayar ekranından girerek verilerinizi kurtarabilirsiniz.

- Android Cihazdaki Verileri Kurtarmak

Android cihazınızın marka ve modelini öğrenerek bilgisayarınıza sürücüleri indirmeniz lazım. Driver kurduktan sonra bilgisayarı tanıtmanız lazım. Android cihazınızı bilgisayarınıza bağlayarak dosyalarınızı kurtarabilirsiniz.

Yukarıdaki tüm cihazlarınızı programın kurulu bilgisayarınıza bağlayarak kısa sürede dosyalarınızı görebilirsiniz. Cihazınıza bilgisayarınız üzerinden erişim sağladıktan sonra da kurtarmayı gerçekleştirebilirsiniz.