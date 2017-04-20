Starcraft artık tamamen bedava

Gelmiş geçmiş en popüler gerçek-zamanlı strateji oyunlarından StarCraft'ın ilk sürümü, artık ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.

Blizzard, 19 yıllık klasik oyunu 1.18 sürüm numaralı yeni bir yamayla birlikte indirmeye sundu. Oyunun çoğu PC'de kolayca çalışacağını tahmin etmek zor değil.

Firma, geçtiğimiz günlerde oyunun grafiklerini yenileyen StarCraft Remastered'ı da duyurmuştu. StarCraft Remastered, klasik StarCraft'a benzese de modern grafiklere sahip olacak. Yaz aylarında yayınlanacak olan bu oyunla birlikte StarCraft tutkunları, oyunun başında bolca zaman geçirebilecekler.

StarCraft, aynı zamanda tüm zamanların en başarıl eSports oyunlarından bir tanesi. Güney Kore'nin ulusal sporlarından biri olmaya yaklaşan oyunun turnuvaları, binlerce kişi tarafından izleniyor. Oyunun en son sürümü StarCraft 2 ancak baştan başlamak isteyenlerin StarCraft'ı da oynaması şart.