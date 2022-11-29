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Bilim insanlarından görülmemiş keşif: İki mineral...

Bilim insanlarından görülmemiş keşif: İki mineral...
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Somali'de büyük bir göktaşının içinde, dünyada daha önce hiç görülmemiş iki mineral keşfedildi.

Live Science'ın haberine göre; 2020'de bulunan 16,5 tonluk El Ali göktaşından alınan 70 gramlık tek bir dilimin içinde iki yeni mineral bulundu.

Yer ve Atmosfer Bilimleri Bölümü'nde profesör olan Chris Herd, "Yeni bir mineral bulduğunuzda, bu, gerçek jeolojik koşulların, kayanın kimyasının daha önce bulunanlardan farklı olduğu anlamına gelir." dedi.

Araştırmacılar El Ali'yi, küçük silikat parçalarıyla beneklenmiş meteorik demirden yapılmış bir tür olan Demir IAB kompleks göktaşı olarak sınıflandırdılar.

Araştırmacılar, ana asteroitlerinin oluştuğu koşulları anlamak için göktaşlarını daha fazla araştırmayı planlıyorlar.

Araştırmacıların yaşadığı en büyük sorun, El Ali'nin yeni bir alıcı bulmak üzere Çin'e transfer edilmiş olması. Söz konusu durum nedeniyle araştırmalar sekteye uğrayabilir.

Etiketler mineral keşif
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