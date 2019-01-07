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  4. 07 Ocak 2019 22:39

Gerçek ortaya çıktı ! 6 ton metan gazı...

Bilim adamları buzul erimesinin buz tabakaları içinde bulunan tonlarca metan gazını açığa çıkardığını tespit etti.

Gerçek ortaya çıktı ! 6 ton metan gazı...
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Bilim adamları, buzul erimesinin buz tabakaları içinde  hapsolmuş tonlarca metan gazını açığa çıkardığını tespit etti.

İngiltere'nin Bristol Üniversitesinden uluslararası araştırma ekibi,  Grönland kıyılarında özel sensörlerle yaptıkları ölçümlerde, buz kıtasında yaz  aylarında eriyen buz örtüsünün yoğun miktarda metan gazı açığa çıkardığını  belirledi.

Ekip, Grönland kıyılarının bir bölümünü oluşturan 600 kilometrekarelik  deniz bölgesinde, buz örtüsü yatağından eriyerek nehirler halinde denize akan  sularla birlikte 6 ton metan gazının denize karıştığını tespit etti.

Metan gazının karbondioksit ile atmosferde sera etkisi yaratan en  önemli gaz olduğuna dikkati çeken araştırmacılar, yoğunluk bakımından  karbondioksitten daha az miktarda bulunmasına karşın, 20 ila 28 kat daha fazla  sera etkisine yol açma potansiyeli barındıran metan gazının oksidasyonla açığa  çıkmasının atmosfer sıcaklığı arttırıcı etki yaratacağı uyarısında bulundu.

Metan, mikro organizmaların oksijen yokluğunda organik materyali  dönüştürmesiyle ortaya çıkıyor. Metanın küresel ısınmaya olası etkilerine dair  araştırmalar bugüne kadar daha çok kutup altı donmuş topraklarda sıkışan metan  içeriğinin açığa çıkma olasılığına odaklanıyordu. Ancak yeni çalışma buz  tabakaları arasındaki oksijensiz ortamda da yoğun miktarda metan gazı oluştuğunu  ortaya çıkardı.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.

AA

bilim adamları , buzullar , metan gazı
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